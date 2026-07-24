Mưa lớn tiếp diễn, cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại nhiều khu vực

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, số liệu định vị sét, ảnh radar thời tiết cho thấy, mây đối lưu vẫn đang tồn tại gây mưa cho khu vực phường, xã Phúc Thịnh, Thư Lâm, Thiên Lộc, Yên Xuân, Mê Linh, Tùng Thiện, Đoài Phương, Quảng Oai, Suối Hai, Yên Bài, Hòa Lạc, ...thuộc thành phố Hà Nội.

Cảnh báo từ nay đến 19 giờ ngày 24/7, khu vực nói trên và các vùng lân cận thuộc thành phố Hà Nội tiếp tục có mưa rào và dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá: cấp 1.

Cùng với đó, từ chiều tối 24/7 đến ngày 25/7, các tỉnh Thái Nguyên, Tuyên Quang, Phú Thọ, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 30-60mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 180mm.

Các khu vực khác ở Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa rào và rải rác có dông với lượng mưa phổ biến 15-30mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 80mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn trên 80mm trong 3 giờ.

Ngoài ra, chiều tối và đêm 24/7, khu vực từ Hà Tĩnh đến thành phố Đà Nẵng có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 50mm; khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác có dông với lượng mưa 20-40mm, cục bộ có nơi mưa to đến rất to trên 100mm.

"Các khu vực trên cần đề phòng trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Từ chiều 25/7, mưa lớn ở khu vực Bắc Bộ giảm dần; khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ tiếp tục có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông. Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá cấp 1," ông Vũ Anh Tuấn lưu ý.

Mưa lớn và mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc (thông tin cảnh báo khu vực nguy cơ lũ quét, sạt lở đất thời gian thực được cung cấp trực tuyến trên trang thông tin điện tử của Cục Khí tượng Thủy văn tại địa chỉ: https://luquetsatlo.nchmf.gov.vn và trong bản tin riêng cảnh báo lũ quét, sạt lở đất).

Đôi với tình hình lũ quét, sạt lở đất, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia nhận định, trong 3-6 giờ tới, khu vực các tỉnh, thành phố Đà Nẵng và Gia Lai tiếp tục có mưa. Cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở khu vực trên.

Theo đó, từ 15 giờ 40 phút đến 20 giờ 40 phút ngày 24/7, khu vực nêu trên tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến từ 20-50mm, có nơi trên 80mm.

Nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều xã, phường: Avương, Bà Nà, Bến Giằng, Bến Hiên, Đắc Pring, Khâm Đức, Nam Trà My, Phước Hiệp, Phước Thành, Phước Trà, Tây Giang, Thạnh Mỹ, Trà Đốc, Trà Giáp, Trà Tân, Trà Tập, Trà Vân (thành phố Đà Nẵng).

Tại tỉnh Gia Lai có các xã, phường: Sơn Lang; An Hòa, An Toàn, An Vinh, Bình Hiệp, Hòa Hội, Hội Sơn, KBang, Tơ Tung, Vĩnh Quang, Vĩnh Sơn, Vĩnh Thạnh, Vĩnh Thịnh.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy cấp 1.

Từ 12 giờ đến 14 giờ ngày 24/7, khu vực các tỉnh, thành phố Đà Nẵng và Gia Lai đã có mưa vừa, mưa to như: Trà Don 44,6mm (Đà Nẵng); Hồ B- Thủy điện Vĩnh Sơn 83,2mm (Gia Lai);...

Liên quan đến diễn biến lũ, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia thông tin, từ đêm 24 đến 25/7, trên các sông ở khu vực Bắc Bộ có khả năng xuất hiện một đợt lũ, với biên độ lũ lên từ 2-5m.

Trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên các sông nhỏ, thượng lưu các sông Thao, sông Chảy, sông Lô, sông Cầu, sông Thương lên mức báo động 1-báo động 2.Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi, trung du; ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông khu vực Bắc Bộ.

(Thông tin cảnh báo khu vực nguy cơ lũ quét, sạt lở đất thời gian thực được cung cấp trực tuyến trên trang thông tin điện tử của Cục Khí tượng Thủy văn tại địa chỉ: https://luquetsatlo.nchmf.gov.vn và trong bản tin riêng cảnh báo lũ quét, sạt lở đất).

Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ: Cấp 1.Lũ trên các sông, suối có thể gây ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông, ảnh hưởng tới các hoạt động như giao thông thủy, nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp, dân sinh và các hoạt động kinh tế-xã hội.

Hiện nay, mực nước trên các sông chính khu vực Bắc Bộ có dao động nhỏ và ở dưới mức báo động 1.

Trên biển, theo dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ đêm 24/7 và ngày 25/7, khu vực biển từ Lâm Đồng đến TP. Hồ Chí Minh, phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm phía Tây đặc khu Trường Sa) gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 7-8; biển động, sóng cao 2–3m.

Vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông có mưa bão. Khu vực vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan, khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển đặc khu Trường Sa) có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông khả năng cao xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7-8, sóng cao trên 2m.

Cảnh báo, đêm 25/7 và ngày 26/7, vùng biển từ Lâm Đồng đến Thành phố Hồ Chí Minh, vùng biển phía Đông của khu vực giữa Biển Đông, khu vực Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) gió Tây Nam mạnh cấp 6, giật cấp 7-8; sóng cao 2-3m; biển động.

Vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông gió mạnh cấp 8-9, sóng biển cao 3-5m, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10–11, giật cấp 13, sóng cao 4-6m; biển động dữ dội.

Cấp độ rủi ro thiên tai trên biển cấp 2, riêng vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông từ chiều tối 24/7 cấp 3.

Toàn bộ tàu thuyền hoạt động ở các khu vực trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh và sóng lớn./.

Lai Châu: Khắc phục hậu quả mưa lũ, nỗ lực thông tuyến Quốc lộ 279 Từ ngã ba xã Mường Than nhìn ngược lên tuyến Quốc lộ 279, mặt đường nhựa vốn bằng phẳng nay nhiều chỗ bị lún nứt, xé toạc thành từng mảnh có nguy cơ mất đường bất cứ lúc nào.