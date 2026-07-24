Bão Noul khả năng cao đổ bộ vào tỉnh Quảng Đông của Trung Quốc

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, bão Noul giữ nguyên hướng di chuyển, tăng cường độ, cách đảo Luzon (Philippines) khoảng 90km.

Theo dự báo hiện tại, bão Noul chủ yếu di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc khả năng cao (xác suất trên 80%) sẽ đổ bộ vào khu vực tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc), ít có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền Việt Nam.

Theo đó, hồi 13 giờ ngày 24/7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,7 độ Vĩ Bắc; 122,6 độ Kinh Đông, cách đảo Luzon (Philippines) khoảng 90km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (62-88km/giờ), giật cấp 12. Di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 25km/h.

Đến 13 giờ ngày 25/7, bão trên vùng biển Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông, cách Hong Kong (Trung Quốc) khoảng 430km về phía Đông Đông Nam với sức gió mạnh cấp 10-11, giật cấp 13; di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 25km/h và có khả năng mạnh thêm. Khu vực chịu ảnh hưởng là vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Tiếp đến 7 giờ ngày 26/7, bão trên khu vực đất liền phía Đông Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) với sức gió mạnh cấp 8-9, giật cấp 11; di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 15-20 km/h và suy yếu dần. Khu vực chịu ảnh hưởng là vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Sau đó đến 1 giờ ngày 27/7, bão trên đất liền phía Đông tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc); di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, tốc độ 15-20 km/h. Sức gió dưới cấp 6 và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, sau suy yếu thành vùng áp thấp Khu vực chịu ảnh hưởng là cùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Do ảnh hưởng của bão, từ chiều tối ngày 24/7, vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9, sóng cao 3-5m; vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-11, giật cấp 13, sóng cao 4-6m, biển động dữ dội.

Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Cùng với đó, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia nhận định trong 3-6 giờ tới, khu vực các tỉnh Hà Tĩnh và Quảng Ngãi tiếp tục có mưa. Cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại khu vực các tỉnh này.

Từ 14 giờ 30 phút đến 19 giờ 30 phút ngày 24/7, khu vực các tỉnh trên tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến như Hà Tĩnh từ 10-30mm, có nơi trên 50mm; Quảng Ngãi từ 20-50mm, có nơi trên 80mm. Nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại các tỉnh trên, đặc biệt tại các xã, phường: Đức Đồng, Hương Sơn, Kim Hoa, Mai Hoa, Sơn Giang, Sơn Kim 1, Thượng Đức, Vũ Quang (tỉnh Hà Tĩnh).

Đối với tỉnh Quảng Ngãi gồm các xã, phường: Kon Plông, Măng Bút, Măng Đen, Ngọc Linh. Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy cấp 1.

Lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế-xã hội.

Cơ quan khí tượng thủy văn kiến nghị các cơ quan chức năng tại địa phương lưu ý rà soát các điểm nghẽn dòng, các vị trí xung yếu trên địa bàn để có biện pháp phòng tránh, ứng phó.

Từ 12 giờ đến 13 giờ ngày 24/7, khu vực các tỉnh Hà Tĩnh và Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to như: Hương Thọ 53,2mm (Hà Tĩnh); Măng Búk2 69,8mm (Quảng Ngãi)...

Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các tỉnh trên đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa./.

Chính phủ Trung Quốc nâng mức cảnh báo đối với bão Noul Theo NMC, lúc 5h sáng 24/7, tâm bão cách thủ đô Manila của Philippines khoảng 560 km về phía Đông Bắc và đang di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ 25-30 km/giờ.