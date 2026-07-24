Chính phủ Trung Quốc nâng mức cảnh báo đối với bão Noul

Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc (NMC) sáng 24/7 đã ban hành cảnh báo màu cam, cấp cảnh báo cao thứ hai trong hệ thống 4 cấp, đối với bão Noul, cơn bão số 12 trong năm nay, khi bão đang mạnh lên và hướng về khu vực ven biển Đông Nam nước này.



Theo NMC, lúc 5h sáng 24/7, tâm bão cách thủ đô Manila của Philippines khoảng 560 km về phía Đông Bắc và đang di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ 25-30 km/giờ.

Bão dự kiến đổ bộ khu vực ven biển từ thành phố Chu Hải (tỉnh Quảng Đông) đến huyện Chương Phố (tỉnh Phúc Kiến) vào đêm 25/7 đến sáng 26/7, sau đó chuyển hướng lên phía Bắc và suy yếu dần.

Từ sáng 24/7 đến sáng 25/7, nhiều nơi ở miền Đông và miền Nam đảo Đài Loan (Trung Quốc) có mưa to đến rất to, trong khi Biển Đông, eo biển Ba Sĩ, eo biển Đài Loan cùng vùng ven biển Quảng Đông và Phúc Kiến được cảnh báo có gió mạnh.

Các địa phương đã được yêu cầu tăng cường phòng chống lũ quét, sạt lở đất và ngập úng do mưa lớn.



Trong khi đó, giới chức Trung Quốc cho biết số người thiệt mạng trong vụ sạt lở đất xảy ra ngày 17/7 tại huyện tự trị Bành Thủy, thành phố Trùng Khánh đã tăng lên 11 người, trong khi 50 người vẫn mất tích.

Sau nhiều ngày tìm kiếm, lực lượng cứu hộ chưa phát hiện thêm dấu hiệu còn người sống dưới đống đổ nát.



Vụ sạt lở do mưa lớn gây ra đã chôn vùi hơn 10 tòa nhà dân cư. Hàng trăm nhân viên cứu hộ cùng máy móc hạng nặng, thiết bị dò tìm sự sống và máy bay không người lái đã được huy động tới hiện trường.



Theo Bộ Chỉ huy cứu hộ, công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn do khối lượng đất đá quá lớn, nhiều tảng đá khổng lồ, địa hình chật hẹp và nguy cơ sạt lở thứ cấp.

Các đội chuyên trách vẫn duy trì hoạt động tìm kiếm 24/24 giờ theo phương án bảo đảm an toàn. Ngoài 11 người thiệt mạng và 50 người mất tích, vụ sạt lở còn khiến 10 người bị thương.



Đây là vụ sạt lở nghiêm trọng thứ hai tại Trung Quốc trong chưa đầy hai tuần, sau vụ sạt lở ở tỉnh Cam Túc khiến 21 người thiệt mạng.

Các thảm họa liên tiếp xảy ra trong bối cảnh nhiều khu vực của Trung Quốc hứng chịu mưa lớn kéo dài, trong khi bão Noul đang tiến gần đất liền, làm gia tăng nguy cơ lũ quét và sạt lở đất./.

Lũ lụt đe dọa nhiều khu vực tại Trung Quốc và Ấn Độ Mực nước tại 10 con sông ở Trung Quốc đã vượt ngưỡng cảnh báo, trong khi đó giới chức Ấn Độ cho biết lũ lụt kéo dài đã ảnh hưởng đến hơn 362.000 người và khiến 11 người thiệt mạng.

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