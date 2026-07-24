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Động đất tại Venezuela: Thiệt hại vật chất trực tiếp gần 20 tỷ USD

Theo báo cáo, 47% tổng thiệt hại tập trung ở nhà ở, tiếp đến là hạ tầng giao thông và công trình công cộng (27%), cùng các công trình khác như trường học, bệnh viện và cơ sở sản xuất (26%).

Diệu Hương
Các lực lượng cứu hộ Venezuela tìm kiếm những người mất tích và mắc kẹt dưới đống đổ nát. Ảnh: Phi Hùng/TTXVN)
Các lực lượng cứu hộ Venezuela tìm kiếm những người mất tích và mắc kẹt dưới đống đổ nát. Ảnh: Phi Hùng/TTXVN)

Ngày 23/7, Ngân hàng Thế giới (WB) ước tính hai trận động đất liên tiếp xảy ra tại Venezuela hôm 24/6 đã gây thiệt hại vật chất trực tiếp khoảng 19,6 tỷ USD, đồng thời kêu gọi đẩy nhanh công tác tái thiết để hỗ trợ quá trình phục hồi kinh tế của quốc gia Nam Mỹ này.

Phóng viên TTXVN tại Nam Mỹ dẫn Báo cáo đánh giá nhanh thiệt hại toàn cầu (GRADE) do WB công bố cùng ngày cho thấy đây là một trong những thiên tai nghiêm trọng nhất trong lịch sử gần đây của Venezuela.

Báo cáo được xây dựng nhằm hỗ trợ chính phủ nước này đánh giá quy mô thiệt hại, xác định các ưu tiên trong công tác khôi phục và tái thiết sau thảm họa.

Theo báo cáo, 47% tổng thiệt hại tập trung ở nhà ở, tiếp đến là hạ tầng giao thông và công trình công cộng (27%), cùng các công trình khác như trường học, bệnh viện và cơ sở sản xuất (26%).

Bang La Guaira và Đặc khu Thủ đô Caracas là hai khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, chiếm khoảng 50% tổng thiệt hại.

WB nhận định tốc độ tái thiết sẽ quyết định khả năng phục hồi của nền kinh tế Venezuela. Nếu chỉ duy trì mức đầu tư công và tư hiện nay, quá trình tái thiết có thể kéo dài tới 10 năm, buộc chính phủ phải điều chuyển nguồn lực từ các dự án phát triển khác và gây tác động tiêu cực lâu dài đến tăng trưởng kinh tế. Ngược lại, việc tăng cường đầu tư sẽ giúp giảm đáng kể các hệ lụy kinh tế và xã hội.

Theo số liệu chính thức mới nhất, hai trận động đất liên tiếp với độ lớn 7,2 và 7,5 xảy ra cách nhau chỉ 39 giây ngày 24/6 đã khiến 5.398 người thiệt mạng.

Tổng cộng 856 tòa nhà bị hư hại, trong đó 190 công trình bị sập hoàn toàn. Hiện hơn 23.000 người vẫn đang sinh sống tại 107 khu tạm cư do chính phủ dựng lên sau khi tình trạng khẩn cấp quốc gia được ban bố.

Chính quyền Venezuela cũng đã đặt bang La Guaira trong tình trạng khu vực thảm họa để tập trung nguồn lực cho công tác cứu trợ và tái thiết./.

(TTXVN/Vietnam+)
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