Hạ viện Mỹ thông qua kế hoạch ngân sách quốc phòng kỷ lục

Ngày 22/7, Hạ viện Mỹ đã thông qua dự luật chính sách quốc phòng thường niên, qua đó cho phép cung cấp khoản ngân sách kỷ lục lên tới 1.150 tỷ USD cho Bộ Chiến tranh Mỹ.

Dù đây là văn kiện theo truyền thống thường nhận được sự đồng thuận đáng kể từ lưỡng đảng song Đạo luật Ủy quyền Quốc phòng Quốc gia (NDAA) năm 2027 chỉ được thông qua tại Hạ viện với tỷ lệ phiếu sít sao 216-212, dấu hiệu cho thấy sự phân cực chính trị ngày càng tăng dưới thời Tổng thống Donald Trump.

Nếu được thông qua tại Thượng viện, dự luật sẽ cung cấp khoản ngân sách cao hơn khoảng 250 tỷ USD so với NDAA năm 2026, trong đó bao gồm mức tăng lương 5-7% cho các binh sỹ Mỹ.

Phát biểu sau cuộc bỏ phiếu, Chủ tịch Hạ viện Mỹ Mike Johnson cho biết dự luật không chỉ tăng lương cho binh sỹ mà còn củng cố khả năng răn đe hạt nhân và phòng thủ tên lửa của Mỹ - bao gồm cả việc xây dựng hệ thống Vòm Vàng. Trong khi đó, các nghị sỹ đảng Cộng hòa trong Ủy ban Quân sự Hạ viện kỳ vọng dự luật sẽ giúp xây dựng lại kho dự trữ của Mỹ, vốn cạn kiệt sau cuộc xung đột với Iran.

Trong khi đó, các nghị sỹ Dân chủ phản đối dự luật cho rằng NDAA 2027 quá "tốn kém" và tài trợ cho một cuộc chiến bất hợp pháp. Một trong những vấn đề gây tranh cãi khác là việc đính kèm dự luật cải cách bầu cử của Tổng thống Trump vào dự luật quốc phòng. Ngoài ra, vấn đề tăng cường hợp tác giữa lực lượng vũ trang Mỹ và Israel cũng gây tranh cãi.

Các khoản tăng chi tiêu trong dự luật NDAA sẽ không có hiệu lực cho đến khi Quốc hội Mỹ thông qua một dự luật phân bổ ngân sách quốc phòng riêng biệt. Hiện Thượng viện vẫn chưa phê duyệt dự luật quốc phòng của mình nên nhiều khả năng sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ, dự luật cuối cùng mới được thông qua./.

Đằng sau kế hoạch tăng mạnh ngân sách quốc phòng của Mỹ lên 1.500 tỷ USD Đề xuất ngân sách quốc phòng 1.500 tỷ USD của Mỹ đang thu hút sự chú ý với nhiều tranh luận về mục tiêu chiến lược, áp lực tài chính và tác động địa chính trị.