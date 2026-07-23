Hạ viện Mỹ thông qua khung ngân sách 95 tỷ USD

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, với tỷ lệ 216 phiếu thuận và 214 phiếu chống, Hạ viện Mỹ do đảng Cộng hòa kiểm soát ngày 23/7 đã thông qua một khuôn khổ trị giá 95 tỷ USD cho gói cân đối ngân sách thứ 3, trong đó sẽ tăng nguồn tài trợ cho Lầu Năm Góc, cung cấp hỗ trợ cho ngành nông nghiệp và dành ngân sách nhằm khuyến khích các bang áp dụng những hạn chế trong hoạt động bỏ phiếu.



Cuộc bỏ phiếu này là một chiến thắng đối với Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson (đảng Cộng hòa - bang Louisiana), khi ông phải thuyết phục các nghị sỹ trong thế đa số mong manh của đảng mình, những người lo ngại về việc gói ngân sách này thiếu các khoản cắt giảm chi tiêu để bù đắp. Các nghị sỹ đảng Dân chủ đã chỉ trích nghị quyết ngân sách này.



Tuy nhiên, đây mới chỉ là cuộc bỏ phiếu đầu tiên trong một quy trình cân đối ngân sách kéo dài nhiều bước, và bản kế hoạch ngân sách này vẫn đối mặt với tương lai không chắc chắn tại Thượng viện.



Lãnh đạo phe đa số tại Thượng viện John Thune (đảng Cộng hòa - bang South Dakota) cho biết ông sẽ “tạm giữ” tiến trình cân đối ngân sách như một phương án dự phòng cho đến khi Thượng viện xây dựng được kế hoạch nhằm tránh nguy cơ chính phủ đóng cửa vào cuối năm nay.

Một số nghị sỹ đảng Cộng hòa khác tại Thượng viện cũng đã bày tỏ sự phản đối đối với khuôn khổ ngân sách này nếu giữ nguyên như hiện nay.



Khuôn khổ ngân sách nói trên bao gồm 73 tỷ USD cho quốc phòng và tình báo trong bối cảnh xung đột với Iran đang tiếp diễn, 12 tỷ USD hỗ trợ nông nghiệp và 10 tỷ USD cho một quỹ nhằm khuyến khích các bang áp dụng các hạn chế bỏ phiếu được Tổng thống Donald Trump ủng hộ, nâng tổng giá trị gói ngân sách lên 95 tỷ USD.



Con số này thấp hơn đáng kể so với đề xuất tăng 350 tỷ USD cho Lầu Năm Góc mà Tổng thống Trump từng mong muốn kết hợp với các khoản cắt giảm được mô tả là biện pháp chống gian lận, một sáng kiến mà đảng Cộng hòa đã thúc đẩy trong nhiều tháng, khiến một số nghị sỹ bảo thủ thất vọng.

Việc khuôn khổ ngân sách không đưa ra bất kỳ khoản cắt giảm nào để cân đối với chi tiêu mới cũng khiến những nghị sỹ theo đường lối thận trọng về ngân sách lo ngại.



Lãnh đạo đảng Cộng hòa tại Hạ viện cho rằng khuôn khổ ngân sách được thu hẹp này là cơ hội tốt nhất để Quốc hội nhanh chóng bổ sung khoản chi cần thiết cho Lầu Năm Góc, trong bối cảnh lượng đạn dược đã bị suy giảm do cuộc chiến tại Iran.



Quy trình cân đối ngân sách đặc biệt cho phép đảng Cộng hòa vượt qua ngưỡng 60 phiếu tại Thượng viện, giúp họ có thể thông qua các ưu tiên ngân sách theo đường lối đảng phái mà không cần sự ủng hộ của phe Dân chủ tại Thượng viện với điều kiện họ đạt đủ sự đồng thuận trong nội bộ phe đa số mong manh của đảng.



Đảng Cộng hòa đã sử dụng quy trình này để thông qua đạo luật lớn về cắt giảm thuế và chi tiêu vào năm ngoái, đồng thời tiếp tục sử dụng cơ chế này trong năm nay để tài trợ cho hoạt động thực thi luật nhập cư và lực lượng tuần tra biên giới sau khi đảng Dân chủ từ chối cấp ngân sách cho các cơ quan này nếu không có những thay đổi về chính sách.



Các lãnh đạo đảng Cộng hòa cũng cho rằng quy trình cân đối ngân sách đặc biệt mang lại cơ hội tốt nhất để đạt được một số nội dung tương tự Đạo luật Bảo vệ Tư cách Cử tri Mỹ (SAVE America), một dự luật do Tổng thống Trump thúc đẩy nhằm yêu cầu người đăng ký bỏ phiếu trong các cuộc bầu cử liên bang phải chứng minh quốc tịch và xuất trình giấy tờ tùy thân khi bỏ phiếu.

Mặc dù khuôn khổ ngân sách không nêu chi tiết cách thức triển khai chương trình này, mục tiêu là thành lập một chương trình tài trợ nhằm khuyến khích các bang áp dụng những hạn chế nói trên trong hoạt động bỏ phiếu./.

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