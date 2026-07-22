Cố vấn Nhà Trắng Peter Navarro bảo vệ quyết định tăng thuế với Canada

Cố vấn cấp cao Nhà Trắng về Thương mại và Sản xuất Peter Navarro ngày 21/7 cho rằng Canada đang duy trì nhiều biện pháp bảo hộ gây bất lợi cho hàng hóa và doanh nghiệp Mỹ, đồng thời bảo vệ quyết định của Tổng thống Donald Trump áp dụng các mức thuế bổ sung đối với một số mặt hàng nhập khẩu từ Canada.

Trong bài viết đăng trên trang web của Nhà Trắng, ông Navarro cho rằng mặc dù Canada luôn khẳng định ủng hộ thương mại tự do, Ottawa vẫn duy trì các chính sách mà Mỹ đánh giá là phân biệt đối xử đối với hàng hóa Mỹ, đặc biệt trong các lĩnh vực sữa, đồ uống có cồn và ôtô.

Theo ông Navarro, Tổng thống Trump đã ký 3 tuyên bố áp dụng mức thuế bổ sung 50% đối với một số hàng hóa Canada theo Điều 338 của Đạo luật Thuế quan năm 1930.

Nhà Trắng cho rằng điều khoản này cho phép Tổng thống áp dụng các biện pháp đáp trả khi một quốc gia thực hiện các chính sách thương mại mang tính phân biệt đối xử hoặc gây thiệt hại đối với thương mại Mỹ.

Ông Navarro cho biết các mức thuế dự kiến có hiệu lực sau 30 ngày kể từ khi được công bố, nhằm tạo thời gian để Canada xem xét điều chỉnh các chính sách mà Washington phản đối.

Theo ông, các biện pháp này không áp dụng đối với toàn bộ hàng hóa Canada mà chỉ nhắm vào những nhóm sản phẩm được lựa chọn nhằm tạo sức ép buộc Ottawa dỡ bỏ các rào cản thương mại.

Đối với lĩnh vực sữa, ông Navarro cho rằng hệ thống quản lý nguồn cung của Canada với hạn ngạch nhập khẩu và mức thuế rất cao đối với lượng hàng vượt hạn ngạch đã hạn chế khả năng tiếp cận thị trường của các doanh nghiệp Mỹ. Ông cũng cáo buộc Canada phân bổ hạn ngạch nhập khẩu theo Hiệp định Mỹ-Mexico-Canada (USMCA) theo cách bất lợi cho các nhà xuất khẩu sữa Mỹ.

Về đồ uống có cồn, ông Navarro cho biết kể từ năm 2025, một số tỉnh bang của Canada đã hạn chế hoặc ngừng phân phối các sản phẩm bia, rượu vang và rượu mạnh của Mỹ thông qua hệ thống bán buôn và bán lẻ do chính quyền địa phương quản lý.

Theo số liệu do Nhà Trắng công bố, kim ngạch xuất khẩu đồ uống có cồn của Mỹ sang Canada đã giảm mạnh trong năm qua.

Trong lĩnh vực ôtô, ông Navarro cho rằng các biện pháp thuế quan trả đũa của Canada đã làm giảm khả năng cạnh tranh của xe sản xuất tại Mỹ, trong khi hàng nhập khẩu từ một số quốc gia khác vẫn được hưởng điều kiện thuận lợi hơn.

Canada trước đó khẳng định các biện pháp thuế của nước này được đưa ra nhằm đáp trả các mức thuế mà chính quyền Tổng thống Trump áp dụng đối với thép, nhôm, ôtô và một số mặt hàng khác của Canada vì lý do an ninh quốc gia.

Ottawa nhiều lần nhấn mạnh các biện pháp trả đũa phù hợp với các quy định của USMCA và các quy định của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO).

Trong khi đó, theo The Wall Street Journal và Bloomberg, căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Canada đã gia tăng trong thời gian gần đây, đặc biệt liên quan đến các lĩnh vực sữa, ôtô và đồ uống có cồn.

Các chuyên gia nhận định việc Washington viện dẫn Điều 338 của Đạo luật Thuế quan năm 1930 để áp dụng thuế bổ sung là động thái hiếm gặp, có thể mở ra một giai đoạn tranh chấp thương mại mới giữa hai đối tác kinh tế lớn ở Bắc Mỹ nếu hai bên không đạt được giải pháp thông qua đàm phán.

Chính phủ Canada hiện chưa đưa ra phản hồi chính thức đối với những phát biểu mới nhất của ông Navarro, song trước đó đã khẳng định sẽ tiếp tục bảo vệ lợi ích của các doanh nghiệp và người lao động Canada trong mọi cuộc đàm phán thương mại với Mỹ./.

Tổng thống Trump tuyên bố tăng thêm 10% thuế đối với hàng hóa Canada Sau khi Ontario phát sóng một quảng cáo trích dẫn lời của cố Tổng thống Reagan để chỉ trích thuế quan của Mỹ, Tổng thống Trump tuyên bố sẽ tăng thêm 10% thuế đối với hàng hóa nhập khẩu từ Canada.