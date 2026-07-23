Thế giới

Châu Mỹ

Cuba ghi nhận tỷ lệ tử vong gia tăng do tác động của lệnh cấm vận

Đến cuối năm 2025, dân số Cuba ước đạt 9,43 triệu người, giảm hơn 313.000 người so với 1 năm trước; số ca tử vong là 136.214 cao hơn khoảng gấp đôi số ca sinh, khiến dân số giảm tự nhiên 68.150 người.

Ngọc Duy
Niềm vui của các em nhỏ Cuba khi nhận được những bức thư tay do các bạn nhỏ ở Tây Ban Nha gửi đến, nhân sự kiện ngày 20/7/2026 tại Bệnh viện Nhi Juan Manuel Márquez. (Ảnh: Ngọc Duy/TTXVN)
Niềm vui của các em nhỏ Cuba khi nhận được những bức thư tay do các bạn nhỏ ở Tây Ban Nha gửi đến, nhân sự kiện ngày 20/7/2026 tại Bệnh viện Nhi Juan Manuel Márquez. (Ảnh: Ngọc Duy/TTXVN)

Thứ trưởng Bộ Y tế Cuba Julio Guerra Izquierdo mới đây cho biết tình trạng thiếu thuốc men và những hạn chế về công nghệ trong chẩn đoán, điều trị-do tác động của các lệnh cấm vận-là những yếu tố làm gia tăng tỷ lệ tử vong, đặc biệt ở trẻ em, tại quốc đảo Caribe này.

Theo phóng viên TTXVN tại La Habana, ông Izquierdo cho biết tỷ lệ tử vong ở trẻ sơ sinh tại Cuba đã tăng gấp đôi so với thời điểm trước đại dịch COVID-19, lên mức 9,9 ca tử vong/1.000 ca sinh vào cuối năm 2025. Hiện nước này có khoảng 117.000 người lớn và 1.200 trẻ em ung thư.

Thứ trưởng Bộ Y tế Cuba cho biết tỷ lệ sống của trẻ em mắc bệnh ung thư đã giảm từ 85% xuống còn 65%, trong bối cảnh nhiều cơ sở y tế phải sử dụng các phác đồ điều trị bậc 2 và bậc 3 thay thế.

Theo quan chức y tế Cuba, hiện cả nước có khoảng 16.000 bệnh nhân đang điều trị xạ trị, 12.400 bệnh nhân điều trị hóa trị và 2.900 bệnh nhân phụ thuộc vào phương pháp lọc máu. Nguồn cung hiện chỉ đáp ứng khoảng 30% số loại thuốc cơ bản đã được phê duyệt trong nước.

Danh sách chờ phẫu thuật trên toàn quốc hiện có hơn 100.000 bệnh nhân, trong đó có khoảng 12.000 trẻ em. Chương trình "Sức khỏe Bà mẹ và Trẻ em" cũng đang gặp khó khăn trong việc bảo đảm các xét nghiệm siêu âm chẩn đoán và theo dõi lâm sàng, ảnh hưởng đến khoảng 38.000 phụ nữ mang thai. Việc duy trì lịch tiêm chủng đầy đủ cho khoảng 67.000 trẻ em dưới 1 tuổi cũng gặp nhiều thách thức.

Ông Izquierdo cũng cho biết tình trạng mất điện thường xuyên ảnh hưởng đến việc bảo quản thuốc, vận hành các thiết bị công nghệ cao, thực hiện phẫu thuật và công tác chăm sóc tại các khoa cấp cứu. Theo ông, các đợt mất điện có thể làm gia tăng rủi ro đối với bệnh nhân, đồng thời tạo thêm áp lực cho đội ngũ y tế.

Trong diễn biến liên quan, tại cuộc họp báo mới đây, Phó Giám đốc Cơ quan Thống kê và Thông tin Quốc gia Cuba (ONEI) Juan Carlos Alonso Fraga cho biết đến cuối năm 2025, dân số nước này ước tính đạt 9,43 triệu người, giảm hơn 313.000 người so với 1 năm trước. Trong năm, số ca tử vong là 136.214, cao hơn khoảng gấp đôi số ca sinh (68.064), khiến dân số giảm tự nhiên 68.150 người.

Theo Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Dân số và Phát triển thuộc ONEI Diego Enrique González Galbán, tình trạng di cư cũng khiến dân số Cuba giảm 245.264 người.

Bên cạnh đó, quá trình già hóa dân số vẫn tiếp diễn, với khoảng 2,52 triệu người từ 60 tuổi trở lên, chiếm 26,7% tổng dân số. Độ tuổi trung bình của dân số Cuba hiện là 43, trong khi số người trong độ tuổi lao động đạt khoảng 5,61 triệu người./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Y tế Cuba #Dân số Cuba #Thiếu thuốc #Tử vong #Già hóa dân số #Chăm sóc y tế #Dân số giảm Cuba
Theo dõi VietnamPlus

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Lãnh đạo đảng Cộng hòa tại Hạ viện cho rằng khuôn khổ ngân sách này là cơ hội tốt nhất để Quốc hội nhanh chóng bổ sung khoản chi cần thiết cho Lầu Năm Góc, trong bối cảnh lượng đạn dược đã bị suy giảm do cuộc chiến tại Iran. (Ảnh: THX/TTXVN)

Hạ viện Mỹ thông qua khung ngân sách 95 tỷ USD

Hạ viện Mỹ vừa thông qua một khuôn khổ trị giá 95 tỷ USD cho gói cân đối ngân sách thứ 3, trong đó sẽ tăng nguồn tài trợ cho Lầu Năm Góc, cung cấp hỗ trợ cho ngành nông nghiệp và hoạt động bỏ phiếu.

Sân bay LaGuardia ở New York, Mỹ. (Nguồn: THX/TTXVN)

Mỹ gia hạn lệnh cấm công dân tới Triều Tiên

Thông báo được Bộ Ngoại giao Mỹ đăng trên Công báo Liên bang ngày 20/7, lệnh cấm sẽ tiếp tục có hiệu lực từ ngày 1/9/2026 đến hết ngày 31/8/2027. Biện pháp hiện hành sẽ hết hiệu lực vào ngày 31/8.

Biển ở Georgetown, Guyana. (Ảnh tư liệu: AP/Matias Delacroix)

Lật phà ngoài khơi Guyana, gần 70 người mất tích

Chiếc phà MV Barima với lịch trình đi từ thủ đô Georgetown đến thị trấn Port Kaituma; phà di chuyển dọc theo bờ biển Đại Tây Dương trước khi đi ngược dòng sông để đến điểm đến trong rừng rậm.