Thêm hai chuỗi khách sạn quốc tế rút khỏi thị trường Cuba

Theo phóng viên TTXVN tại Cuba, các chuỗi khách sạn Iberostar và Barceló của Tây Ban Nha vừa xác nhận việc chấm dứt tất cả các hoạt động tại Cuba.

Iberostar cho biết không còn điều hành hoặc tiếp thị bất kỳ khách sạn nào trong số 18 khách sạn mà họ quản lý tại Cuba.

Trước đó, công ty đã tạm ngừng hoạt động tại 12 cơ sở và vẫn duy trì hoạt động của 6 khách sạn cho đến nay.

Trong khi đó, Barceló cũng xác nhận việc rời khỏi Cuba. Mặc dù sự hiện diện của chuỗi khách sạn này nhỏ hơn Iberostar, khi chỉ quản lý 2 khách sạn.

Việc rút lui của cả hai công ty diễn ra sau khi Meliá thông báo ngày 21/7 rằng họ sẽ chấm dứt việc quản lý và tiếp thị tất cả các khách sạn đang điều hành tại Cuba vào ngày 24/7.

Việc 3 chuỗi khách sạn của Tây Ban Nha rút lui trong bối cảnh Mỹ siết chặt các biện pháp đối với nền kinh tế Cuba.

Kể từ đầu năm, Washington đã tăng cường phong tỏa nguồn cung dầu và mở rộng các biện pháp trừng phạt đối với các thực thể liên quan đến du lịch, bao gồm các công ty liên quan đến Tập đoàn Quản trị doanh nghiệp (GAESA), thuộc Bộ Các lực lượng vũ trang Cuba và Bộ Du lịch. Điều này đã gây ảnh hưởng đến hoạt động của các công ty nước ngoài tại Cuba.

Thêm vào đó là tình trạng thiếu nhiên liệu, thực phẩm và các nhu yếu phẩm cơ bản khác đang ảnh hưởng đến Cuba và cản trở hoạt động của ngành du lịch./.

Chuỗi khách sạn Meliá rút khỏi thị trường Cuba Chuỗi khách sạn Meliá sẽ ngừng hoàn toàn sử dụng các thương hiệu được cấp phép, hoạt động du lịch inbound và chuỗi cung ứng địa phương tại Cuba.