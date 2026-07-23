OpenAI khởi động dự án siêu trung tâm dữ liệu tại Mỹ

Công ty công nghệ OpenAI vừa nâng dự báo chi tiêu cho năng lực tính toán lên khoảng 750 tỷ USD tính đến năm 2030, đồng thời công bố dự án trung tâm dữ liệu tự phát triển đầu tiên mang tên Project Camellia tại bang Georgia.

Ngày 22/7, OpenAI cho biết sẽ đầu tư 20 tỷ USD để khởi động trung tâm dữ liệu Project Camellia tại hạt Effingham, bang Georgia.

Phó Chủ tịch chiến lược tính toán Sachin Katti cho biết OpenAI đã ký hợp đồng với đơn vị tiện ích Georgia Power để nhận 3,2 gigawatt điện trong giai đoạn 2028-2032. Đây là địa điểm đầu tiên OpenAI đóng vai trò là nhà thiết kế và phát triển chính, thay vì thuê chip từ các nhà cung cấp đám mây như Oracle hay Amazon Web Services như tại những địa điểm khác.

Để hiện thực hóa tham vọng, OpenAI đã chiêu mộ Trưởng bộ phận xây dựng và bàn giao trung tâm dữ liệu Brent Mayo, người từng đóng vai trò chủ chốt giúp công ty xAI của tỷ phú Elon Musk xây dựng siêu máy tính Colossus.

Tại OpenAI, ông Brent Mayo tập trung đảm bảo các đối tác đám mây bàn giao trung tâm dữ liệu đúng hạn và tham gia vào dự án mới tại Georgia.

Ông báo cáo cho Giám đốc Công nghệ năng lực tính toán Uday Ruddarraju, người vừa được thăng chức vào tháng này và báo cáo trực tiếp cho Chủ tịch Greg Brockman.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh OpenAI nỗ lực giành quyền kiểm soát nhiều hơn đối với các trung tâm dữ liệu sau khi sáng kiến Stargate - từng được kỳ vọng đầu tư tới 500 tỷ USD vào hạ tầng AI tại Mỹ - gặp khó khăn.

Hiện tại, công ty vẫn duy trì các thỏa thuận tính toán lớn khác, bao gồm hợp đồng 6 gigawatt với Oracle, thỏa thuận đám mây trị giá 138 tỷ USD trong 8 năm với Amazon Web Services và cam kết chi thêm 250 tỷ USD cho Microsoft Azure.

Phó Chủ tịch chiến lược tính toán Sachin Katti xác nhận công ty đã sở hữu quỹ đất cho dự án tại Georgia và đang trong quá trình lựa chọn đối tác xây dựng, vận hành.

Trong một diễn biến khác, theo nguồn tin không được tiết lộ, OpenAI dự kiến nâng mức chi tiêu của công ty này lên 750 tỷ USD so với con số khoảng 600 tỷ USD được đưa ra hồi đầu năm nay. Việc gia tăng ngân sách phản ánh cuộc đua của OpenAI trong việc đảm bảo năng lượng tính toán khổng lồ để phát triển và vận hành các mô hình AI.

Kế hoạch chi tiêu mới của OpenAI trở thành tâm điểm gây căng thẳng giữa Giám đốc Điều hành Sam Altman và Giám đốc Tài chính Sarah Friar.

Giám đốc Tài chính Sarah Friar bày tỏ lo ngại với ban lãnh đạo rằng công ty có thể không đủ khả năng thanh toán các hợp đồng tính toán trong tương lai nếu doanh thu không tăng trưởng đủ nhanh./.

OpenAI thất bại trong nỗ lực bảo hộ tên thương hiệu tại EU Tòa án Liên minh châu Âu (EU) đã bác bỏ kháng nghị của OpenAI, giữ nguyên quyết định không bảo hộ thương hiệu đối với riêng tên gọi "OpenAI" tại liên minh này.