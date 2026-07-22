Samsung dự kiến đầu tư 1 tỷ euro vào "ngôi sao" AI của Pháp

Tập đoàn công nghệ Samsung (Hàn Quốc) đang đàm phán rót hàng trăm triệu euro vào công ty khởi nghiệp trí tuệ nhân tạo (AI) Mistral của Pháp. Thương vụ này nằm trong vòng gọi vốn mới nhất, dự kiến có thể đưa mức định giá của Mistral lên xấp xỉ 20 tỷ euro (22,81 tỷ USD).

Theo các nguồn tin, khoản đầu tư của Samsung trong vòng gọi vốn mới này có thể lên tới khoảng 1 tỷ euro. Bên cạnh đó, quỹ Scaleup Europe Fund của nhà đầu tư Thụy Điển EQT cũng đang trong quá trình đàm phán để tham gia rót vốn vào startup AI của Pháp.

Động thái của Samsung diễn ra ngay sau khi tập đoàn Microsoft (Mỹ) ngày 21/7 đạt thỏa thuận chi hàng tỷ USD để phát triển cơ sở hạ tầng máy tính cho Mistral tại châu Âu. Thỏa thuận này đồng thời giúp mở rộng mạng lưới phân phối các công nghệ của Mistral thông qua nền tảng phần mềm và điện toán đám mây của "gã khổng lồ" công nghệ Mỹ.

Việc các tập đoàn đa quốc gia liên tục đẩy mạnh đầu tư vào Mistral cho thấy mong muốn ngày càng lớn của châu Âu cũng như nhiều khu vực khác trong việc giảm bớt sự phụ thuộc vào công nghệ Mỹ. Bằng cách đó, các quốc gia kỳ vọng sẽ nắm giữ nhiều quyền quyết định hơn đối với tương lai kinh tế và xã hội của chính mình.

Hiện tại, Mistral đóng vai trò là nhà cung cấp công nghệ cho quân đội Pháp và đang khẳng định vị thế như một giải pháp công nghệ châu Âu đủ sức thay thế các "ông lớn" của Mỹ. Sự vươn lên của Mistral diễn ra đúng vào thời điểm chính phủ các nước trong khu vực đang thúc đẩy mạnh mẽ tiến trình độc lập tự chủ về công nghệ.

Dù vậy, mức định giá của Mistral hiện nay vẫn còn khá khiêm tốn so với các đối thủ đến từ Mỹ như Anthropic. Vấn đề tự chủ công nghệ tại châu Âu càng trở nên cấp bách hơn sau khi Mỹ hồi tháng trước ra quyết định tạm dừng cấp quyền truy cập nước ngoài đối với 2 mô hình AI tiên tiến của Anthropic, startup có trụ sở tại San Francisco.

Về phía Samsung, định hướng đầu tư vào Mistral hoàn toàn phù hợp với chiến lược mà tập đoàn này đã đề ra. Hồi tháng 4/2026, Samsung từng tuyên bố sẵn sàng xem xét các hoạt động đầu tư và mua bán sáp nhập (M&A) khi cần thiết nhằm đẩy nhanh quá trình phát triển và thương mại hóa công nghệ robot, kết hợp với việc hợp tác cùng các doanh nghiệp địa phương để phát triển công nghệ./.

Châu Âu tăng tốc xây dựng chủ quyền AI để giảm phụ thuộc vào Mỹ Châu Âu đang nỗ lực phát triển năng lực AI nhằm giảm sự phụ thuộc vào các tập đoàn công nghệ Mỹ trong bối cảnh AI không chỉ là vấn đề về kinh tế mà còn liên quan chặt chẽ đến an ninh quốc gia.

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