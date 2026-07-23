Thúc đẩy hợp tác công nghệ chiến lược giữa các địa phương Việt Nam-Áo

Ngày 22/7, trong khuôn khổ chuyến công tác tại bang Thượng Áo, Đại sứ Việt Nam tại Cộng hòa Áo, ông Vũ Lê Thái Hoàng đã có buổi làm việc với Thủ hiến Thomas Stelzer nhằm trao đổi các biện pháp thúc đẩy hợp tác giữa Việt Nam và bang Thượng Áo trên các lĩnh vực thương mại-đầu tư, khoa học-công nghệ, giáo dục, lao động, du lịch và giao lưu nhân dân.

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Âu, trong cuộc gặp, Đại sứ Vũ Lê Thái Hoàng giới thiệu những định hướng phát triển lớn của Việt Nam đến năm 2045, trong đó xác định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là các động lực tăng trưởng mới nhằm đưa Việt Nam trở thành nước phát triển có thu nhập cao; nhấn mạnh Việt Nam là điểm sáng thu hút đầu tư nước ngoài ở Đông Nam Á và đang đẩy mạnh thu hút đầu tư chất lượng cao, công nghệ cao.

Được ví là “Thung lũng Silicon” của Áo, Đại sứ đánh giá cao thế mạnh của thành phố Linz nói riêng, bang Thượng Áo nói chung về công nghệ cao và đổi mới sáng tạo, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; đề nghị hai bên tăng cường kết nối giữa doanh nghiệp, viện nghiên cứu và trường đại học, thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI), bán dẫn, robot, tự động hóa, công nghệ máy tính lượng tử, công nghệ sinh học.

Đại sứ cũng thông tin về sáng kiến tổ chức chuỗi diễn đàn công nghệ cao Việt Nam-Áo và kế hoạch tổ chức diễn đàn công nghệ lần thứ 4 với chủ đề công nghệ lượng tử dự kiến diễn ra tháng 12 tới.

Hai bên trao đổi tiềm năng mở rộng hợp tác giáo dục và lao động, phát triển nguồn nhân lực tay nghề cao (nhất là ngành điều dưỡng, công nghệ thông tin, cơ khí), tăng cường liên kết giữa các trường đại học hai bên, tạo điều kiện cho sinh viên và chuyên gia Việt Nam tham gia các chương trình đào tạo, nghiên cứu tại Áo.

Về hợp tác du lịch, bang Thượng Áo nổi tiếng với địa danh Hallstatt được mệnh danh là ngôi làng cổ đẹp nhất thế giới và là điểm đến không thể bỏ qua của du khách Việt; hai bên nhất trí tăng cường quảng bá điểm đến, kết nối doanh nghiệp lữ hành tiến tới mở đường bay thẳng, phối hợp tổ chức Diễn đàn Du lịch Việt Nam-Áo tại Vienna dự kiến vào tháng 10 tới.

Nhân dịp này, Đại sứ Vũ Lê Thái Hoàng đề nghị chính quyền bang tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam tại bang Thượng Áo sinh sống, học tập và làm việc; ủng hộ cộng đồng tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam tại Linz sẽ diễn ra vào ngày 2/8.

Thủ hiến Thomas Stelzer bày tỏ ấn tượng với những thành tựu phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam, đặc biệt là quyết tâm đẩy mạnh khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số phục vụ phát triển nhanh và bền vững; nhất trí sẽ tăng cường hợp tác công nghệ chiến lược với Việt Nam và phối hợp với Đại sứ quán triển khai các chương trình ngoại giao khoa học, công nghệ; tổ chức diễn đàn công nghệ lượng tử sắp tới.

Ông đánh giá cao sự đoàn kết, bản sắc văn hóa, nỗ lực thành công và đóng góp quan trọng cho địa phương của cộng đồng người Việt Nam tại thành phố Linz, khẳng định sẽ tiếp tục hỗ trợ các hoạt động giao lưu văn hóa và kết nối doanh nghiệp trong thời gian tới./.

Việt Nam và thủ đô của Áo thúc đẩy hợp tác đô thị thông minh, giao lưu nhân dân Đại sứ Vũ Lê Thái Hoàng đề nghị Vienna tăng hợp tác địa phương, chia sẻ kinh nghiệm đô thị thông minh, hợp tác khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, du lịch, âm nhạc và bảo tồn các di sản văn hóa.