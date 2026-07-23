Mexico: Thị trưởng thành phố bị sát hại ngay tại trụ sở

Các nhà chức trách Mexico ngày 22/7 cho biết thị trưởng thành phố Temoac, bang miền Trung Morelos nước này, ông Valentín Lavín Romero đã bị bắn chết ngay bên trong trụ sở chính quyền địa phương trong bối cảnh nhiều băng nhóm buôn bán ma túy đang hoạt động tại khu vực này.

Phóng viên TTXVN tại Mexico dẫn thông cáo của Cơ quan Công tố bang Morelos cho biết các chuyên gia pháp y và cảnh sát điều tra đã phát hiện thi thể ông Lavín Romero bên trong trụ sở chính quyền thành phố.

Lực lượng chức năng hiện tiến hành điều tra theo mọi hướng liên quan đến vụ án, đồng thời triển khai chiến dịch an ninh tại Temoac và các địa phương lân cận nhằm truy bắt những đối tượng gây án.

Ông Valentín Lavín Romero, thành viên đảng Xanh Sinh thái Mexico (PVEM), từng giữ chức thị trưởng Temoac trong nhiệm kỳ 2019-2021 và tái đắc cử trong cuộc bầu cử năm 2024.

Theo truyền thông Mexico, ông đã từng bị tấn công bằng súng hồi tháng 1 năm nay và bị thương.

Một số nguồn tin cho biết vụ tấn công ngày 22/7 xảy ra vào khoảng giữa trưa, khi các đối tượng có vũ trang xâm nhập trụ sở chính quyền thành phố và nổ súng nhằm vào ông Lavín Romero, sau đó bỏ trốn bằng xe máy. Tuy nhiên, các chi tiết về diễn biến vụ án vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra.

Bang Morelos giáp thủ đô Mexico City và bang Guerrero, một trong những địa phương có tình trạng bạo lực nghiêm trọng nhất Mexico, đồng thời cũng là nơi nhiều băng nhóm buôn bán ma túy hoạt động.

Theo thống kê, Mexico ghi nhận gần 100 thị trưởng bị sát hại trên cả nước kể từ năm 2006, thời điểm bạo lực liên quan đến hoạt động buôn bán ma túy gia tăng mạnh.

Vụ việc gần đây gây chấn động dư luận xảy ra vào tháng 11/2025, khi ông Carlos Manzo, thị trưởng một thành phố thuộc bang Michoacán, bị bắn chết trong một lễ hội nhân Ngày Người chết.

Trong một diễn biến liên quan, cùng ngày, giới chức Mexico cho biết nhà báo Francisco Alejandro Leyva Aguilar, cựu Giám đốc Tổng công ty Phát thanh và Truyền hình Oaxaca (CORTV) và tác giả một chuyên mục chính trị, đã bị các đối tượng có vũ trang đi xe máy bắn chết khi đang dùng bữa tại một quán ăn ở khu dân cư La Esmeralda, thành phố San Pablo Etla, bang miền Nam Oaxaca. Đây là trường hợp nhà báo thứ 7 bị sát hại tại Mexico từ đầu năm đến nay.

Lực lượng chức năng hiện đã thu thập hình ảnh từ camera an ninh tại hiện trường để truy tìm các đối tượng gây án, đồng thời đề nghị cơ quan công tố phối hợp điều tra./.

Mexico tăng cường chiến dịch trấn áp băng nhóm ma túy sau vụ ám sát thị trưởng Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum tuyên bố triển khai chiến dịch chung giữa lực lượng liên bang và công tố địa phương nhằm trấn áp tình trạng giết người và tống tiền ở Michoacán.