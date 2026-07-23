Mỹ có thể sẽ công bố quyết định thuế quan mới với 60 đối tác trong ngày 23/7

Đại diện Thương mại Mỹ (USTR) Jamieson Greer ngày 22/7 cho biết cơ quan này sẽ công bố quyết định cuối cùng về biện pháp ứng phó liên quan đến các cuộc điều tra thương mại nhằm vào 60 đối tác liên quan đến vấn đề lao động cưỡng bức ngay trong ngày 23/7.

Ông Greer đưa ra phát biểu trên trong văn bản trình lên Ủy ban Tài chính Thượng viện Mỹ, trong bối cảnh chính quyền của Tổng thống Donald Trump dự kiến sẽ công bố các mức thuế quan mới dựa trên kết quả các cuộc điều tra do Đại diện Thương mại Mỹ tiến hành kể từ tháng 3 theo Mục 301 của Đạo luật Thương mại năm 1974.

Chính phủ Mỹ đã tiến hành các cuộc điều tra này, cùng với các cuộc điều tra khác theo Mục 301 đối với Hàn Quốc và 15 nền kinh tế khác, nhằm phát hiện các hành vi thương mại "bất bình đẳng" liên quan đến tình trạng dư thừa năng lực sản xuất mang tính "cơ cấu."

Động thái này diễn ra trong bối cảnh Mỹ đang tìm cách thay thế các mức thuế "đối ứng" áp dụng riêng cho từng quốc gia, vốn đã bị Tòa án Tối cao bãi bỏ vào tháng 2 vừa qua.

Ông Greer nhấn mạnh rằng ngay trong ngày 23/7, Đại diện Thương mại Mỹ sẽ công bố biện pháp ứng phó cuối cùng liên quan đến cuộc điều tra theo Mục 301 đối với việc 60 đối tác thương mại hàng đầu của Mỹ không giải quyết triệt để tình trạng buôn bán các hàng hóa sản xuất bằng lao động cưỡng bức.

Ông cho biết, Mỹ là quốc gia duy nhất trên thế giới vừa thông qua vừa thực thi hiệu quả quy định chống lao động cưỡng bức, đồng thời khẳng định cuộc điều tra này là kết quả của nhiều năm nỗ lực nhằm thuyết phục các đối tác thương mại cùng chung tay tạo ra một sân chơi bình đẳng cho người lao động và các doanh nghiệp Mỹ.

Cảng hàng hóa Los Angeles, bang California, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Các phát biểu của Đại diện Thương mại Mỹ được đưa ra trong bối cảnh mức thuế quan toàn cầu tạm thời 10% của chính quyền Tổng thống Trump dự kiến sẽ hết hiệu lực vào ngày 24/7.

Ông Greer cũng lên tiếng bảo vệ chính sách thuế quan của Tổng thống Trump, khi nhấn mạnh tầm quan trọng của các sắc thuế này trong bối cảnh đất nước đang phải đối mặt với “tình trạng khẩn cấp quốc gia.”

Trước đó, chính quyền Tổng thống Trump đã viện dẫn Đạo luật Quyền lực Kinh tế Khẩn cấp Quốc tế (IEEPA) năm 1977 để bảo vệ cho các mức thuế đối ứng, song cơ sở pháp lý này đã bị Tòa án Tối cao bác bỏ.

Theo ông Greer, tình trạng khẩn cấp nói trên hiện vẫn tồn tại, do đó đường lối chính sách của Mỹ không hề thay đổi. Ông cho biết, mặc dù chính quyền đã chuyển sang áp dụng các căn cứ pháp lý khác, chiến lược thương mại cốt lõi vẫn được giữ nguyên.

Cụ thể, Mỹ sẽ tiếp tục duy trì việc áp thuế quan và đàm phán các thỏa thuận nhằm thúc đẩy quá trình tái công nghiệp hóa nền kinh tế, bảo vệ quyền lợi cũng như nâng cao thu nhập cho người lao động, đồng thời từng bước thu hẹp thâm hụt thương mại./.

Chiến lược thuế quan mới của Mỹ: Kẻ cười, người khóc và những ẩn số Khi mức thuế tạm thời 10% áp dụng chung cho mọi mặt hàng của ông Trump hết hạn vào cuối tháng Bảy, một số nước có thể sẽ giành được lợi thế cạnh tranh với mức thuế thấp hơn so với trước đây.

​