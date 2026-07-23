Tòa án Mỹ ấn định thời điểm xét xử Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro

Ngày 22/7, một tòa án liên bang Mỹ đã ấn định ngày 1/6/2027 mở phiên tòa xét xử Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro và phu nhân Cilia Flores với các cáo buộc liên quan đến buôn bán ma túy và vũ khí.

Thẩm phán Alvin Hellerstein đưa ra quyết định trên theo đề nghị của cả bên công tố và luật sư bào chữa.

Theo lịch trình được phê duyệt, các luật sư của ông Maduro sẽ bắt đầu nộp các kiến nghị tiền xét xử từ đầu tháng 9 và hai vợ chồng ông sẽ trở lại tòa vào ngày 17/11 để tranh luận các vấn đề pháp lý trước khi xét xử. Nếu bị kết tội, hai người có thể phải đối mặt với mức án tù chung thân.

Ông Maduro và bà Flores đã bị giam giữ tại một nhà tù ở Brooklyn (New York) kể từ đầu tháng 1 sau khi lực lượng Mỹ đưa hai người từ Caracas đến Mỹ. Cả hai đều bác bỏ các cáo buộc.

(Tư liệu) Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro và Phu nhân Cilia Flores tại một sự kiện ở Caracas ngày 21/11/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Nhóm luật sư bào chữa cho biết sẽ đề nghị tòa bác bỏ cáo trạng, đồng thời phản đối tính hợp pháp của việc lực lượng Mỹ bắt giữ và đưa ông Maduro sang Mỹ hồi đầu năm. Luật sư Barry Pollack cũng cho biết sẽ viện dẫn nguyên tắc miễn trừ chủ quyền để bảo vệ thân chủ.

Chính quyền Mỹ cho rằng việc bắt giữ là một chiến dịch thực thi pháp luật nhằm xử lý vụ án hình sự đã được khởi tố từ nhiều năm trước. Trong khi đó, ông Maduro mô tả việc bị bắt là một hành động "bắt cóc" và khẳng định mình vô tội./.

Mỹ ra tối hậu thư yêu cầu Tổng thống Nicolas Maduro rời Venezuela Trong cuộc điện đàm hồi tháng 11 giữa ông Maduro và Tổng thống Mỹ Donald Trump, Mỹ bày tỏ sẵn sàng bảo đảm “hành lang an toàn” cho ông Maduro, vợ và con trai nếu ông rời nhiệm sở ngay.