Biên phòng Lào Cai liên tiếp bắt 2 vụ đưa tôm hùm đất cấm vào Việt Nam

Lực lượng Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai liên tiếp phát hiện 2 vụ nhập lậu thủy sản nguy hại, thu giữ 31kg tôm hùm đất đã qua chế biến, hư hỏng, không có giấy tờ và tiêu hủy theo quy định.

Trạm Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai vừa liên tiếp phát hiện, bắt giữ 2 vụ nhập lậu thủy sản nguy hại, kịp thời ngăn chặn 31kg tôm hùm đất đã qua chế biến chuẩn bị đưa vào thị trường nội địa.

Hai người vận chuyển khai được thuê xách hàng từ bên kia biên giới với tiền công 15.000 đồng/kg và cố tình không khai báo khi nhập cảnh. Toàn bộ số tôm hùm đất đều trong tình trạng hư hỏng, không có hóa đơn, chứng từ hợp pháp, không bảo đảm an toàn thực phẩm.

Đây là sinh vật ngoại lai nguy hại bị cấm nhập khẩu và kinh doanh tại Việt Nam. Lực lượng chức năng đã lập hồ sơ, xử lý và tiêu hủy toàn bộ tang vật theo quy định./.