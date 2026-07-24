Lai Châu: Mưa lớn gây sạt lở, chia cắt Quốc lộ 32 và 279 qua xã Mường Than

Ngày 24/7, do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài, nhiều điểm trên Quốc lộ 32 và Quốc lộ 279 đoạn qua xã Mường Than, tỉnh Lai Châu xảy ra sạt lở đất đá, gây ách tắc giao thông hoàn toàn. Công an tỉnh Lai Châu đã phát đi cảnh báo, khuyến cáo người dân không di chuyển qua khu vực nguy hiểm.

Theo thông tin từ Công an tỉnh Lai Châu, sáng nay, trên địa bàn xã Mường Than xuất hiện mưa rất to, lượng nước lớn từ sườn đồi đổ xuống khiến đất đá tràn lấp mặt đường.

Cụ thể, trên Quốc lộ 32, tại Km353+800 (thuộc địa phận bản Chít) và đoạn từ Km355 đến Km357, đất đá tràn kín mặt đường, các phương tiện không thể lưu thông.

Sạt lở tại quốc lộ 279, đoạn qua đèo Khau Co ở bản Sắp Ngụa, xã Mường Than. (Ảnh: TTXVN phát)

Trên Quốc lộ 279, khu vực Km156 xảy ra nhiều điểm sạt lở, đất đá và nước lũ chia cắt tuyến đường, giao thông bị ách tắc hoàn toàn.

Các đơn vị quản lý đường bộ (Sở Xây dựng và Công ty Quản lý đường bộ Lai Châu) huy động tối đa lực lượng, phương tiện túc trực để phân luồng từ xa và khẩn trương san gạt, khắc phục sự cố ngay khi điều kiện thời tiết cho phép.

Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, Công an tỉnh Lai Châu khuyến cáo người dân và các phương tiện có lộ trình đi qua xã Mường Than trên hai tuyến quốc lộ này tạm dừng di chuyển, đưa phương tiện vào nơi an toàn hoặc lựa chọn lộ trình thay thế.

Sạt lở tại quốc lộ 279, đoạn đèo Khau Co ở bản Sắp Ngụa, xã Mường Than. (Ảnh: TTXVN phát)

Lực lượng chức năng cũng đề nghị người dân tuyệt đối không cố tình vượt qua các điểm sạt lở, ngầm tràn đang có dòng nước chảy xiết, đồng thời chấp hành nghiêm hướng dẫn, phân luồng và cảnh báo của lực lượng Cảnh sát giao thông cùng các đơn vị chức năng để bảo đảm an toàn./.

Lai Châu: Khắc phục hậu quả mưa lũ, nỗ lực thông tuyến Quốc lộ 279 Từ ngã ba xã Mường Than nhìn ngược lên tuyến Quốc lộ 279, mặt đường nhựa vốn bằng phẳng nay nhiều chỗ bị lún nứt, xé toạc thành từng mảnh có nguy cơ mất đường bất cứ lúc nào.