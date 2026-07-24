Cảnh báo nhà đầu tư chậm tiến độ nhiều trạm dừng nghỉ cao tốc Bắc-Nam

Cục Đường bộ Việt Nam vừa có văn bản yêu cầu đẩy nhanh tiến độ thực hiện các trạm dừng nghỉ trên tuyến cao tốc Bắc-Nam phía Đông do Liên danh Petrolimex là nhà đầu tư.

Theo đó, Cục Đường bộ Việt Nam đã có văn bản gửi các nhà đầu tư đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thực hiện các trạm dừng nghỉ, trong đó yêu cầu hoàn thành các công trình dịch vụ công thiết yếu (đường ra vào, nhà vệ sinh, bãi đỗ xe, nhà nghỉ tạm) chậm nhất trước ngày 15/7/2026 và hoàn thành toàn bộ trạm trước ngày 15/12/2026; lập lại biểu tiến độ thi công chi tiết các hạng mục hoàn thành công trình dịch vụ công phù hợp với thực tế hiện trường và tiến độ hoàn thành dự án.

Qua theo dõi, tiến độ thực hiện đối với 5 trạm dừng nghỉ của Liên danh Petrolimex cho thấy, trạm dừng nghỉ Quảng Ngãi-Hoài Nhơn Km15, nhà thầu tích cực triển khai, tiến độ triển khai cơ bản đáp ứng yêu cầu, đến ngày 15/7 đã hoàn thành và đưa vào khai thác tạm các công trình dịch vụ công thiết yếu trạm bên phải, đang nỗ lực để đưa vào khai thác tạm trạm bên trái trước ngày 31/7 và đưa vào khai thác trạm cấp nhiên liệu trạm bên phải trước ngày 15/8/2026.

Trạm dừng nghỉ Quảng Ngãi-Hoài Nhơn Km77, nhà thầu đã nỗ lực triển khai nhưng tiến độ chưa đáp ứng yêu cầu, không hoàn thành thi công đường ra, vào trạm theo yêu cầu trước ngày 15/7 (đến ngày 21/7 đường ra vào trạm bên trái chưa xong lớp cấp phối đá dăm; đường ra vào trạm bên phải chưa xong nền đường; chưa lập rào chắn để tháo dỡ hộ lan, cột điện chiếu sáng trên cao tốc), nguy cơ sẽ không hoàn thành đường ra, vào trạm để đưa vào khai thác tạm trạm bên trái trước ngày 31/7 và trạm bên phải trước ngày 10/8/2026 như cam kết tiếp theo của nhà đầu tư và nhà thầu nếu không quyết liệt tổ chức thi công.

Trạm dừng nghỉ Diễn Châu-Bãi Vọt, nhà đầu tư và nhà thầu chưa quyết liệt trong chỉ đạo và tổ chức thi công, chưa hoàn thành đường ra, vào trạm, nguy cơ không hoàn thành để đưa vào khai thác tạm đối với trạm bên phải trước ngày 31/7 và trạm bên trái trước ngày 15/8/2026.

Trạm dừng nghỉ Vân Phong-Nha Trang và Nha Trang-Cam Lâm, nhà đầu tư và nhà thầu chưa quyết liệt trong tổ chức thi công theo cam kết, không hoàn thành thi công đường ra, vào trạm theo cam kết trước ngày 15/7 (đến ngày 21/7/2026 thi công nền đường ra, vào chỉ đạt khoảng 45% khối lượng đắp nền; chậm huy động nhân sự, máy móc, thiết bị; chưa thực hiện thi công tăng ca, tăng kíp...), đánh giá sẽ tiếp tục không hoàn thành đường ra, vào trạm trước ngày 31/7/2026 như yêu cầu.

Do đó, Cục Đường bộ Việt Nam tiếp tục cảnh báo nhà đầu tư về sự chậm trễ, chưa hoàn thành đưa vào khai thác đường ra, vào và hạng mục dịch vụ công thiết yếu các dự án trạm dừng nghỉ theo hợp đồng đã ký và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Xây dựng, nguy cơ cao ảnh hưởng đến việc triển khai thu phí đối với các tuyến đường cao tốc do Nhà nước đầu tư theo quy định của pháp luật và vi phạm trách nhiệm về lãng phí theo quy định tại Nghị định số 267/2026/NĐ-CP ngày 01/7/2026 của Chính phủ.

Để đẩy nhanh tiến độ các trạm dừng nghỉ trên, Cục Đường bộ yêu cầu nhà đầu tư chấn chỉnh công tác tổ chức thực hiện dự án của cán bộ trực tiếp phụ trách và nhà thầu thi công; xác định việc nghiêm túc triển khai các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Xây dựng trong thực hiện các dự án trạm dừng nghỉ đúng tiến độ, chất lượng là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, là căn cứ đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ và xử lý kỷ luật nếu có vi phạm.

Cùng đó, nhà đầu tư rà soát, cập nhật biểu tiến độ thi công chi tiết các hạng mục hoàn thành công trình dịch vụ công phù hợp với thực tế hiện trường và tiến độ hoàn thành dự án; tăng cường máy móc, thiết bị, vật tư để hoàn thành các công trình dịch vụ công thiết yếu đưa vào khai thác tạm chậm nhất trước ngày 31/7/2026 như cam kết./.

Bộ Xây dựng ra ‘tối hậu thư’ với nhà đầu tư chậm tiến độ Bộ Xây dựng kiên quyết xử lý trách nhiệm theo quy định của hợp đồng đối với các nhà đầu tư vi phạm về tiến độ xây dựng các trạm dừng nghỉ trên cao tốc Bắc-Nam phía Đông chậm tiến độ.