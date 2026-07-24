Các cầu vượt sông Hồng, sông Đuống sẽ thông xe trước Hội nghị APEC 2027

Dự án đường Vành đai 4-Vùng Thủ đô Hà Nội đang được các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ triển khai thi công. Riêng các cầu vượt qua sông Hồng và sông Đuống sẽ được thông xe kỹ thuật trước thời điểm diễn ra Hội nghị APEC 2027.

Theo báo cáo của Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội, hiện nay, công tác giải phóng mặt bằng đi qua 3 địa phương gồm: thành phố Hà Nội, Bắc Ninh, Hưng Yên đã cơ bản hoàn thành với tổng diện tích khoảng 1.426 ha, đạt 100% theo kế hoạch.

Đối với một số vị trí liên quan đến hạ tầng kỹ thuật ngầm, nổi, nhà dân và các công trình cần di dời, các địa phương đang phấn đấu hoàn thành toàn bộ phần mặt bằng còn lại trong tháng 7 và tháng 8/2026.

Về tiến độ triển khai, đoạn qua Hà Nội đã thi công khoảng 38km trên tổng chiều dài 51,5km, đạt khoảng 74% khối lượng; giá trị sản lượng đạt gần 87% giá trị hợp đồng. Đoạn qua Hưng Yên đã hoàn thành khoảng 82% khối lượng thảm bê tông nhựa. Đoạn qua Bắc Ninh đạt gần 49% giá trị hợp đồng.

Đối với dự án BOT, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội đang phối hợp với nhà đầu tư tập trung thi công các cầu Hồng Hà, Mễ Sở, Hoài Thượng (sông Đuống) và các đoạn tuyến ưu tiên nhằm phục vụ Hội nghị APEC 2027. Theo kế hoạch, các cầu vượt sông Hồng và sông Đuống sẽ được thông xe kỹ thuật trước thời điểm diễn ra hội nghị (dự kiến tháng 7/2027).

Đối với các dự án đường song hành, nguồn vật liệu cơ bản đáp ứng nhu cầu đất đắp, tuy nhiên, các nhà thầu đang phải thi công cầm chừng, gián đoạn thảm bê tông nhựa do giá nhiên liệu, vật liệu nhựa đường biến động tăng mạnh. Tuy nhiên, Dự án thành phần xây dựng đường song hành qua tỉnh Bắc Ninh vẫn thiếu nguồn đất đắp.

Riêng dự án BOT có nhu cầu vật liệu rất lớn. Hiện nay, nhà đầu tư BOT đang sử dụng nguồn vật liệu từ các mỏ thương mại và kiến nghị khai thác một số mỏ vật liệu trên địa bàn thành phố Hà Nội, tỉnh Bắc Ninh, Phú Thọ theo cơ chế đặc thù cấp phép khai thác các mỏ đất, đá phục vụ thi công.

Ban Quản lý dự án kiến nghị Cục Đường bộ Việt Nam tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền chỉ đạo các địa phương tiếp tục hoàn thành phần diện tích giải phóng mặt bằng còn lại, đồng thời sớm tháo gỡ các vướng mắc về nguồn vật liệu và cơ chế vốn, bảo đảm Dự án đường Vành đai 4-Vùng Thủ đô hoàn thành đúng tiến độ Quốc hội đề ra.

Dự án đường Vành đai 4-Vùng Thủ đô Hà Nội có chiều dài 113,52km. Trong đó, có 103,82km tuyến chính và 9,7km đoạn tuyến nối theo hướng cao tốc Nội Bài-Hạ Long. Điểm đầu tại Km3+695 đường cao tốc Nội Bài-Lào Cai, điểm cuối Km40+500 đường cao tốc Nội Bài-Hạ Long. Đoạn trên thành phố Hà Nội dài 57,52km; đoạn tỉnh Hưng Yên dài 19,3km và tỉnh Bắc Ninh dài 35,7km.

Dự án gồm 7 dự án thành phần, trong đó có 3 dự án thành phần bồi thường, hỗ trợ, tái định cư (gồm: 1.1. 1.2 và 1.3); ba dự án thành phần đầu tư xây dựng đường song hành (gồm: 2.1, 2.2 và 2.32) và một dự án thành phần 3: đầu tư xây dựng đường cao tốc theo phương thức đối tác công-tư (PPP).

Sơ bộ tổng mức đầu tư 7 dự án thành phần khoảng 85.813 tỷ đồng (trong đó, ngân sách Trung ương 28.173 tỷ đồng, ngân sách địa phương 28.193 tỷ đồng, vốn nhà đầu tư huy động 29.447 tỷ đồng)./.

Tăng tốc thi công trên nhiều hạng mục trọng điểm dự án Vành đai 4-Vùng Thủ đô Các đơn vị tập trung nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ các cầu vượt sông Hồng, sông Đuống và các nút giao liên thông, hướng tới mục tiêu cơ bản hoàn thành dự án trong năm 2026, đưa vào khai thác từ 2027.