Cà Mau: Sớm khắc phục sụt lún trên tuyến cao tốc Cần Thơ-Cà Mau

Tuyến Cao tốc Cần Thơ-Cà Mau với chiều dài hơn 110km, được đưa vào khai thác từ ngày 19/12/2025.

Sau hơn nửa năm đưa vào vận hành, tuyến cao tốc này đã xảy ra tình trạng sụp lún tại các móng cầu, cống gây khó khăn cho người tham gia giao thông.

Tại nút giao IC12 tại xã Hồ Thị Kỷ, tỉnh Cà Mau, hàng chục phương tiện di chuyển chậm chạp để rời cao tốc vào địa bàn tỉnh Cà Mau.

Tài xế Nguyễn Văn Cường ở tỉnh Cà Mau cho biết điều khiển phương tiện với đoạn đường khoảng 110km phải mất hơn 2 giờ 30 phút mới di chuyển hết tuyến, chậm hơn 1 giờ đồng hồ so với trước kia. “Đường cao tốc khá gập ghềnh, nhất là những chỗ móng cầu thường xuất hiện lún, mặc dù quy định chạy với tốc độ tối đa 80km/h, nhưng bản thân chỉ chạy 60-65km/h vì đường rất khó đi,” anh Nguyễn Văn Cường chia sẻ thêm.

Hiện ghi nhận trên tuyến, mặc dù chủ đầu tư đã thảm nhựa nóng để bù lún nhưng tại các móng cầu, cống tình trạng lún tiếp tục xảy ra, có nơi lún sâu khoảng 5-10cm khiến nhiều xe di chuyển khó khăn chậm chạp.

Tài xế Trần Văn Tân ở phường Long Mỹ, thành phố Cần Thơ cho biết để di chuyển đoạn đường 39km từ nút giao tại xã Vị Thủy đến thành phố Cần Thơ phải mất hơn 50 phút, chậm hơn 15 phút so với trước kia.

“Những anh em tài xế ở địa phương thì quen đường nên điều khiển phương tiện với tốc độ khoảng 60km/giờ. Tuy nhiên tình trạng lún này tiềm ẩn nhiều rủi ro tai nạn giao thông, nhất là vào ban đêm và những tài xế từ các nơi khác đến di chuyển lần đầu trên tuyến,” anh Trần Văn Tân cho hay.

Nhiều đoạn chủ đầu tư đã thảm nhựa bù lún nhưng tình trạng lún vẫn xuất hiện. (Ảnh: Tuấn Phi/TTXVN)

Anh Trần Văn Toản ở phường Tân Thành, tỉnh Cà Mau chuyên kinh doanh dịch vụ vận tải cho rằng nếu tình trạng này không khắc phục sớm thì nguy cơ tiềm ẩn tai nạn giao thông là rất lớn, đặc biệt vào lúc trời tối, tầm quan sát kém và với những tài xế từ nơi khác lần đầu di chuyển trên cao tốc.

Anh Toản cũng kiến nghị với ngành chức năng, đơn vị chủ đầu tư cần chủ động khảo sát, có giải pháp căn cơ hơn để khắc phục sớm tránh những tai nạn giao thông đáng tiếc xảy ra và giúp việc lưu thông người dân được đảm bảo an toàn nhanh chóng.

Theo Ban quản lý dự án Mỹ Thuận (chủ đầu tư), Dự án cao tốc Cần Thơ-Cà Mau có chiều dài tuyến chính 110,85km, được chia làm 2 dự án thành phần gồm đoạn Cần Thơ-Hậu Giang và đoạn Hậu Giang-Cà Mau quy mô 4 làn xe, tổng mức đầu tư 27.523 tỷ đồng.

Dự án khai thác vào ngày 19/12/2025, tuy nhiên đến ngày 16/3 đơn vị này buộc phải tạm dừng khai thác để tiếp tục hoàn thiện các hạng mục như taluy đầu cầu, đầu cống, rãnh dẫn nước, gia cố lề bêtông, xử lý các vị trí chưa đảm bảo độ bằng phẳng tại đầu cầu, cống,… và đã hoàn thành các hạng mục đưa vào khai thác trở lại ngay dịp lễ 30/4-1/5/2026.

Tuy nhiên hiện nay trên tuyến tình trạng lún tiếp tục xuất hiện trải đều, đặc biệt xuất hiện nhiều tại các móng cầu, cống.

Cũng theo Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận, do đường cao tốc này đi qua vùng địa chất có nền đất yếu, khả năng chịu tải thấp. Trên tuyến có gần 100km nền đường phải xử lý đất yếu bằng nhiều giải pháp kỹ thuật khác nhau nên tốc độ lún không đồng đều, dẫn đến mặt đường bị lún cục bộ, nhất là khu vực móng cầu, cống.

Trước tình trạng trên, chủ đầu tư cùng với các nhà thầu đang quan trắc độ lún, nhất là tại các vị trí đầu cầu, cống và sớm có giải pháp khắc phục.

Dự án cao tốc Cần Thơ-Cà Mau không chỉ hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông chiến lược mà còn tạo bước đột phá trong phát triển kinh tế biển, bảo đảm quốc phòng-an ninh, phát triển kinh tế xã hội toàn diện cho người dân nơi địa đầu cực Nam của Tổ quốc và khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Do vậy việc khắc phục sớm tình trạng lún trên tuyến đường này đang là điều mong mỏi của người dân, doanh nghiệp trong khu vực nhằm đảm bảo việc lưu thông an toàn nhanh chóng và đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh, giao thương hàng hóa./.

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