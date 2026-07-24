Quảng Ninh thí điểm đưa đón học sinh bằng xe buýt điện trong năm học 2026-2027

Tỉnh Quảng Ninh đang gấp rút xây dựng Đề án thí điểm hỗ trợ đưa đón học sinh đến trường bằng xe buýt điện, hướng tới nhân rộng ra toàn tỉnh trong thời gian tới, nhằm bảo đảm an toàn giao thông, giảm áp lực đưa đón cho phụ huynh và thực hiện các chính sách an sinh xã hội.

Trong năm học 2026-2027, Quảng Ninh sẽ triển khai thí điểm đưa đón học sinh bằng xe buýt điện tại các phường: Hạ Long, Hồng Gai và Hà Tu.

Dự kiến sẽ có 6 tuyến xe buýt điện được tổ chức để kết nối các khu dân cư, điểm đón, trả học sinh với các trường hoặc cụm trường. Đây không chỉ là nhằm giải quyết giải quyết bài toán giao thông học đường và giảm tải áp lực cho người dân mà còn là bước đi cụ thể của tỉnh trong việc xây dựng môi trường giao thông hiện đại và văn minh đô thị.

Giai đoạn đầu, địa phương có kế hoạch bố trí khoảng 50 xe buýt điện loại 30 chỗ, đáp ứng nhu cầu cho khoảng 2.151/2.596 học sinh (đạt khoảng 82,5% nhu cầu theo kết quả khảo sát). Tùy thuộc vào thực tế phát triển nhu cầu và khả năng cân đối nguồn lực, số lượng phương tiện có thể được xem xét nâng lên nhưng không quá 100 xe.

Hoạt động vận hành xe buýt sẽ được thiết kế phù hợp với thời gian học tập của từng cơ sở giáo dục, ưu tiên đối tượng học sinh tiểu học và trung học cơ sở, đánh giá khả năng mở rộng đối với học sinh trung học phổ thông và trẻ mầm non. Các điều kiện về phương tiện, đội ngũ lái xe, nhân viên phục vụ, hạ tầng phòng cháy chữa cháy, an ninh trật tự và an toàn giao thông đều được chuẩn bị đồng bộ.

Cơ quan chức năng sẽ ứng dụng công nghệ số trong việc quản lý, điểm danh học sinh, giám sát hành trình phương tiện và kết nối thông tin trực tiếp giữa đơn vị vận hành, nhà trường với phụ huynh, bảo đảm quá trình đưa đón minh bạch và an toàn.

Dự thảo chính sách hỗ trợ của tỉnh tập trung vào hai nhóm nội dung lớn: hỗ trợ chi phí vận hành xe buýt điện phục vụ học sinh trong năm học 2026-2027 và hỗ trợ một phần lãi suất vay vốn đầu tư phương tiện cho các doanh nghiệp tham gia Đề án.

Khảo sát thực tế cho thấy có tới 96,64% phụ huynh tham gia khảo sát bày tỏ nguyện vọng sử dụng dịch vụ và mong muốn nhận được sự hỗ trợ từ tỉnh.

Hiện nay, khoảng 58,8% trường học trên địa bàn xảy ra tình trạng ùn tắc cục bộ vào giờ cao điểm, nguyên nhân chính xuất phát từ việc phụ huynh đưa đón con bằng phương tiện cá nhân.

Trước đó, Sở Giáo dục và Đào tạo đã cung cấp đầy đủ dữ liệu thống kê về học sinh, nhu cầu đưa đón và thời gian học tập. Sở Tài chính nghiên cứu, đề xuất cơ chế hỗ trợ tài chính và phương án ngân sách; Sở Xây dựng phối hợp với ngành Điện lực, các đơn vị liên quan rà soát hạ tầng giao thông, điểm đón trả, bãi đỗ xe và hệ thống cấp điện kỹ thuật./.

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