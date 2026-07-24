Hạ thành công lồng thép 38,5 tấn của tuyến Metro số 5 tại ga Vành đai 1

Ban Quản lý Đường sắt đô thị Hà Nội (MRB) cho biết rạng sáng 24/7, đơn vị cùng liên danh nhà thầu EPC đã hoàn thành hạ lồng thép đầu tiên của hệ thống tường vây tại ga S3 (ga Vành đai 1), thuộc dự án tuyến đường sắt đô thị số 5 (Văn Cao-Ngọc Khánh-Láng-Hòa Lạc).

Đây là hạng mục đánh dấu bước triển khai tiếp theo của phần kết cấu ngầm dự án.

Theo MRB Hà Nội, lồng thép có chiều dài 42m, nặng hơn 38,5 tấn. Quá trình thi công sử dụng đồng thời hai cần trục bánh xích có sức nâng 500 tấn và 180 tấn để xoay lồng thép từ tư thế nằm ngang sang thẳng đứng trước khi hạ vào hố đào đã được kiểm tra, làm sạch. Các công đoạn được kiểm soát nhằm bảo đảm đúng vị trí thiết kế và yêu cầu kỹ thuật.

Ga S3 được xây dựng tại nút giao Nguyễn Chí Thanh-La Thành, nơi có phạm vi thi công giao thoa với dự án cầu vượt Vành đai 1.

Lồng thép đầu tiên của hệ thống tường vây ga S3 được chuẩn bị trước khi cẩu hạ vào hố đào theo đúng quy trình kỹ thuật. (Ảnh: Trung Nguyên/TTXVN)

Theo MRB, khu vực thi công các trụ T3, T4 của cầu vượt có sự chồng lấn với một số hạng mục của ga S3, gồm khu vực tập kết, gia công cốt thép, trạm xử lý dung dịch bentonite và một phần phạm vi thi công cọc gia cố nền, tường dẫn, tường vây.

Để bảo đảm tiến độ của cả hai dự án, MRB và Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng thành phố đã phối hợp điều chỉnh trình tự thi công, thống nhất phương án tổ chức mặt bằng và xử lý các giao diện kỹ thuật. Theo đó, việc thi công tường vây ga S3 được triển khai phù hợp với tiến độ của cả tuyến đường sắt đô thị số 5 và dự án Vành đai 1.

MRB cho biết công tác an toàn được đặt lên hàng đầu trong quá trình thi công. Do tường vây nhà ga nằm sát các trụ T3 và T4 của cầu vượt Vành đai 1, dự án đã bổ sung giải pháp gia cố nền bằng hệ thống cọc ximăng đất (CDM) xung quanh khu vực trụ cầu nhằm tăng cường ổn định nền đất trước khi thi công, hạn chế ảnh hưởng đến công trình hiện hữu.

Ông Đặng Việt Trung, Phó Trưởng ban Ban Quản lý Đường sắt đô thị Hà Nội, cho biết, việc phối hợp giữa hai dự án trọng điểm tại nút giao Nguyễn Chí Thanh góp phần tối ưu hóa mặt bằng thi công, đồng thời bảo đảm tiến độ, chất lượng và yêu cầu an toàn trong quá trình triển khai.

MRB sẽ tiếp tục phối hợp với các nhà thầu và đơn vị liên quan để bảo đảm tiến độ, chất lượng và an toàn của dự án, đồng thời cập nhật thông tin tới người dân và cơ quan báo chí./.

Tuyến Metro số 5 của Hà Nội bước vào giai đoạn thi công ngầm Dự án tuyến đường sắt đô thị số 5 của Hà Nội (đoạn Văn Cao-Hòa Lạc) vừa chính thức bước sang giai đoạn thi công kết cấu ngầm với việc triển khai tấm tường vây đầu tiên tại ga ngầm S3.