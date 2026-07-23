Xã hội

Bữa cơm tri ân lan tỏa truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”

Chương trình "Bữa cơm tri ân - Ấm áp nghĩa tình" là hoạt động giàu ý nghĩa nhân văn, tri ân, sẻ chia với các Mẹ Việt Nam Anh hùng, thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sỹ và gia đình chính sách.

Ánh Tuyết
"Bữa cơm nghĩa tình" ấm áp. (Ảnh: Ánh Tuyết/TTXVN)
"Bữa cơm nghĩa tình" ấm áp. (Ảnh: Ánh Tuyết/TTXVN)

Kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh-Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2026), chiều 23/7, tại Nhà Văn hóa xã Gia Hòa, Thành đoàn Cần Thơ phối hợp với Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Gia Hòa tổ chức Chương trình họp mặt gia đình chính sách, người có công với chủ đề "Bữa cơm tri ân - Ấm áp nghĩa tình."

Phát biểu tại chương trình, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ Hồ Thị Cẩm Đào khẳng định sự hy sinh, cống hiến của các anh hùng liệt sỹ, thương binh, bệnh binh và người có công với cách mạng đã góp phần mang lại hòa bình, độc lập cho đất nước.

Vì vậy, thực hiện tốt chính sách đối với người có công không chỉ thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn," "Đền ơn đáp nghĩa" mà còn là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.

Theo bà Hồ Thị Cẩm Đào, chương trình "Bữa cơm tri ân - Ấm áp nghĩa tình" là hoạt động giàu ý nghĩa nhân văn, tạo không gian để lãnh đạo thành phố, đoàn viên, thanh niên, doanh nghiệp và các nhà hảo tâm cùng tri ân, sẻ chia với các Mẹ Việt Nam Anh hùng, thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sỹ và gia đình chính sách. Những hoạt động thiết thực như vậy cần tiếp tục được duy trì, nhân rộng trong cộng đồng.

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"Bữa cơm nghĩa tình" ấm áp. (Ảnh: Ánh Tuyết/TTXVN)

Thời gian tới, thành phố Cần Thơ tiếp tục thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách đối với người có công; đồng thời huy động các nguồn lực xã hội để chăm lo tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần, nhà ở, chăm sóc sức khỏe cho các gia đình chính sách.

Thành phố cũng tích cực hưởng ứng Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sỹ, góp phần thực hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" bằng những hành động thiết thực.

Bí thư Thành đoàn Cần Thơ Lư Thị Ngọc Anh cho biết chương trình không chỉ nhằm tri ân người có công mà còn hướng tới giáo dục truyền thống yêu nước, lý tưởng cách mạng, bồi đắp trách nhiệm công dân cho đoàn viên, thanh thiếu niên.

Điểm nhấn của chương trình là 50 mâm "Bữa cơm tri ân - Ấm áp nghĩa tình" với sự tham gia của lãnh đạo thành phố, đoàn viên, thanh niên, Mẹ Việt Nam Anh hùng, thương binh, bệnh binh, gia đình chính sách và người có công với cách mạng, tạo không khí gần gũi, gắn kết giữa các thế hệ.

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Tri ân Mẹ Việt Nam Anh hùng. (Ảnh: Ánh Tuyết/TTXVN)

Trong khuôn khổ chương trình, Ban tổ chức ôn lại truyền thống Ngày Thương binh-Liệt sỹ; trao 2 phần quà tri ân các Mẹ Việt Nam Anh hùng, mỗi phần trị giá 2 triệu đồng; trao 293 phần quà cho người có công với cách mạng, thân nhân liệt sỹ, thương binh, bệnh binh và gia đình chính sách trên địa bàn xã Gia Hòa; trao 30 suất học bổng, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập.

Tổng kinh phí thực hiện chương trình gần 400 triệu đồng./.

(TTXVN/Vietnam+)
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