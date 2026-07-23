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Kiểm tra khẩn Phòng khám bơm sữa đậu nành vào bệnh nhân để giả viêm nhiễm

Cục Quản lý Khám chữa bệnh cho biết đã nhận được thông tin phản ánh về việc Phòng khám đa khoa y học Nghệ An "Bơm sữa đậu nành vào niệu đạo người bệnh để giả viêm nhiễm, lừa chữa bệnh giá cao."

T.G
Phòng khám Đa khoa Y học Nghệ An. (Ảnh: Công an cung cấp)
Phòng khám Đa khoa Y học Nghệ An. (Ảnh: Công an cung cấp)

Chiều 23/7, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) thông tin đã có văn bản gửi Sở Y tế tỉnh Nghệ An về việc rà soát, kiểm tra đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn.

Tiến sỹ Hà Anh Đức - Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh cho biết đã nhận được thông tin phản ánh về việc Phòng khám đa khoa y học Nghệ An "Bơm sữa đậu nành vào niệu đạo người bệnh để giả viêm nhiễm, lừa chữa bệnh giá cao."

Sau khi xem xét nội dung phản ánh, Cục Quản lý Khám chữa bệnh đề nghị Sở Y tế tỉnh Nghệ An phối hợp với các cơ quan thực thi pháp luật rà soát, kiểm tra và xử lý nghiêm sai phạm (nếu có) theo pháp luật hiện hành, đồng thời đẩy mạnh, tăng cường công tác kiểm tra hoạt động khám, chữa bệnh tại các cơ sở y tế trên địa bàn.

Văn bản báo cáo Sở Y tế gửi về về Bộ Y tế qua Cục Quản lý Khám chữa bệnh trước ngày 27/7/2026./.

(Vietnam+)
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