Kiểm tra khẩn Phòng khám bơm sữa đậu nành vào bệnh nhân để giả viêm nhiễm

Chiều 23/7, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) thông tin đã có văn bản gửi Sở Y tế tỉnh Nghệ An về việc rà soát, kiểm tra đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn.

Tiến sỹ Hà Anh Đức - Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh cho biết đã nhận được thông tin phản ánh về việc Phòng khám đa khoa y học Nghệ An "Bơm sữa đậu nành vào niệu đạo người bệnh để giả viêm nhiễm, lừa chữa bệnh giá cao."

Sau khi xem xét nội dung phản ánh, Cục Quản lý Khám chữa bệnh đề nghị Sở Y tế tỉnh Nghệ An phối hợp với các cơ quan thực thi pháp luật rà soát, kiểm tra và xử lý nghiêm sai phạm (nếu có) theo pháp luật hiện hành, đồng thời đẩy mạnh, tăng cường công tác kiểm tra hoạt động khám, chữa bệnh tại các cơ sở y tế trên địa bàn.

Văn bản báo cáo Sở Y tế gửi về về Bộ Y tế qua Cục Quản lý Khám chữa bệnh trước ngày 27/7/2026./.

Bộ Y tế yêu cầu làm rõ vụ điều dưỡng khoa Thần kinh ở Hải Phòng bị hành hung Cục Quản lý Khám, chữa bệnh đề nghị Giám đốc Sở Y tế thành phố Hải Phòng chỉ đạo tiếp tục tập trung điều trị kịp thời cho điều dưỡng bị thương, phối hợp với cơ quan chức năng xác minh thông tin.