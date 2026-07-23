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Bộ Y tế yêu cầu làm rõ vụ điều dưỡng khoa Thần kinh ở Hải Phòng bị hành hung

Cục Quản lý Khám, chữa bệnh đề nghị Giám đốc Sở Y tế thành phố Hải Phòng chỉ đạo tiếp tục tập trung điều trị kịp thời cho điều dưỡng bị thương, phối hợp với cơ quan chức năng xác minh thông tin.

T.G
Bộ Y tế. (Ảnh: T.G/Vietnam+)
Bộ Y tế. (Ảnh: T.G/Vietnam+)

Ngày 23/7, Cục Quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế) đã có văn bản gửi Giám đốc Sở Y tế thành phố Hải Phòng về việc tăng cường bảo đảm an ninh, trật tự trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Theo Tiến sỹ Hà Anh Đức - Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh, liên quan đến vụ việc báo chí nêu vào ngày 22/7/2026, với nội dung: "Điều dưỡng trưởng Khoa Thần kinh, Bệnh viện Đa khoa Hải Dương bị một nhóm người hành hung trong bệnh viện và nhà riêng, dẫn đến phải nhập viện." Đây là sự việc có tính chất nghiêm trọng, gây mất an ninh trật tự trong bệnh viện và ảnh hưởng tiêu cực đến người bệnh và công tác khám bệnh, chữa bệnh.

Cục Quản lý Khám, chữa bệnh đề nghị Giám đốc Sở Y tế thành phố Hải Phòng tập trung chỉ đạo tiếp tục tập trung điều trị kịp thời cho điều dưỡng bị thương; Chủ động xác minh, phối hợp với các cơ quan thực thi pháp luật của địa phương điều tra làm rõ vụ việc, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Cùng đó, các đơn vị y tế tăng cường hơn nữa việc bảo đảm an ninh, trật tự tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, tập trung các giải pháp để ngăn chặn, hạn chế tối đa các trường hợp mất an ninh trật tự, trong đó có thiết lập và duy trì hệ thống giám sát và cảnh báo nguy cơ gây mất an ninh, trật tự và thực hiện các giải pháp theo Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 15/2023/QH15; thực hiện các văn bản chỉ đạo của Bộ Y tế góp phần bảo đảm an ninh, an toàn và trật tự cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Cục Quản lý Khám chữa bệnh đề nghị Giám đốc Sở Y tế thành phố Hải Phòng khẩn trương chỉ đạo, triển khai các nội dung trên; kịp thời báo cáo kịp thời về Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Bộ Y tế và cơ quan có thẩm quyền.

Theo thông tin, vào khoảng 16h30 ngày 21/7/2026, tại Khoa Thần kinh (Bệnh viện Đa khoa Hải Dương), một nữ nhân viên y tế bị 3 người (gồm 2 nam, 1 nữ) chửi bới, xúc phạm và hành hung. Đến 18h cùng ngày, tại nhà riêng, nhóm người này tiếp tục chửi bới, đe dọa và đã ném chìa khóa sắc nhọn trúng vùng thái dương của nữ nhân viên y tế khiến cô ấy chảy nhiều máu và phải nhập viện cấp cứu./.

(Vietnam+)
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