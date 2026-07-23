Khởi tố nhóm người Philippines chuyên dàn cảnh lừa đảo khách du lịch tại Thành phố Hồ Chí Minh

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 6 đối tượng mang quốc tịch Philippines về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Nhóm đối tượng này chuyên tiếp cận, tạo lòng tin và dàn cảnh đánh bài nhằm chiếm đoạt tài sản của khách du lịch nước ngoài trên địa bàn thành phố.

Theo điều tra, nhóm đối tượng thường tiếp cận những du khách nước ngoài, chủ yếu là người lớn tuổi đi một mình. Sau khi tạo được sự tin tưởng, chúng dẫn dụ nạn nhân về địa điểm đã thuê sẵn để thực hiện hành vi phạm tội. Tại đây, các đối tượng phân công vai trò rất chặt chẽ: Một số đóng vai người quen biết tình cờ và gợi ý tham gia trò chơi bài; một đối tượng giả làm người có nhiều tiền cùng tham gia; đối tượng cầm đầu trực tiếp chia bài và chủ động sắp xếp để nạn nhân liên tục giành phần thắng.

Nhóm người Philippines chuyên dàn cảnh lừa đảo khách du lịch tại Thành phố Hồ Chí Minh. (Video: CA Thành phố Hồ Chí Minh cung cấp)

Sau khi nạn nhân tin rằng mình có thể dễ dàng thắng tiền, nhóm đối tượng chuyển sang giai đoạn tiếp theo. Kẻ đóng vai người chơi thua bài tỏ ra cay cú, liên tục đề nghị chơi tiếp để "gỡ", đồng thời sử dụng "đô la âm phủ" giả làm tài sản có giá trị nhằm tạo niềm tin rằng chúng có đủ khả năng thanh toán. Lấy lý do cần chứng minh khả năng tài chính để tiếp tục chơi với số tiền lớn hơn, các đối tượng yêu cầu nạn nhân rút tiền mặt mang về địa điểm đánh bài. Lợi dụng lúc nạn nhân mất cảnh giác, chúng nhanh chóng chiếm đoạt toàn bộ số tiền rồi tẩu thoát.

Đối tượng Del Rosario Rafael Macapanas (sinh năm 1986) được xác định là người chủ mưu, cầm đầu đường dây, trực tiếp điều hành, phân công nhiệm vụ và tổ chức chia lợi nhuận sau mỗi vụ lừa đảo. Các đối tượng tham gia gồm: Pardo Oscar Winkler (sinh năm 1950); De Vera Diosdado (sinh năm 1960); Pardo Maria Lanie (sinh năm 1975); Villarin Bregida (sinh năm 1967); Bernardino Rolando Lim (sinh năm 1975). Nhóm đối tượng xây dựng cơ chế chia lợi nhuận cụ thể: nhóm tiếp cận, dẫn dụ nạn nhân hưởng 20% tổng số tiền chiếm đoạt; đối tượng đóng vai người chơi bài hưởng 5%; Rafael hưởng 10% với vai trò tổ chức và điều khiển chia bài.

Từ tháng 5/2025 đến khi bị phát hiện, Cơ quan điều tra xác định nhóm đối tượng đã thực hiện trót lọt 18 vụ lừa đảo, chiếm đoạt khoảng 10.000 USD của nhiều bị hại là khách du lịch nước ngoài.

Ngày 15/7/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 06 đối tượng nêu trên. Các quyết định và lệnh tố tụng đã được Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phê chuẩn theo quy định. Cơ quan chức năng đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án./.