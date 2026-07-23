Khởi tố 10 đối tượng trong vụ phòng khám bơm sữa đậu nành giả viêm nhiễm

Ngày 23/7, liên quan đến thông tin Phòng khám đa khoa Y học Nghệ An "Bơm sữa đậu nành vào niệu đạo người bệnh để giả viêm nhiễm, lừa chữa bệnh giá cao," Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) đã có văn bản đề nghị Sở Y tế tỉnh Nghệ An phối hợp với các cơ quan thực thi pháp luật rà soát, kiểm tra và xử lý nghiêm sai phạm (nếu có) theo pháp luật hiện hành, đồng thời đẩy mạnh, tăng cường công tác kiểm tra hoạt động khám, chữa bệnh tại các cơ sở y tế trên địa bàn; có báo cáo gửi về Bộ qua Cục Quản lý Khám chữa bệnh trước ngày 27/7/2026.

Trước đó, sáng cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An thông tin, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 10 bị can liên quan đến Phòng khám đa khoa Y học Nghệ An về tội “Lừa dối khách hàng” theo khoản 2, Điều 198 Bộ luật Hình sự.

Theo cơ quan công an, vào khoảng tháng 9/2024, nhóm đối tượng ngoại tỉnh do Tạ Thị Cẩm Vân (sinh năm 1987), trú tại phường Phú Thượng, Hà Nội cầm đầu thành lập Phòng khám đa khoa Y học Nghệ An (pháp nhân là Công ty Trách nhiệm hữu hạn Y học Nghệ An). Sau khi đi vào hoạt động, đối tượng tuyển dụng một số bác sĩ, nhân viên y tế, đồng thời thuê bằng bác sĩ và sử dụng cả những người không có chuyên môn để tham gia khám, tư vấn.

Dưới danh nghĩa cung cấp dịch vụ khám, điều trị bệnh nam khoa và sản phụ khoa, nhóm đối tượng tổ chức hoạt động nhằm lừa dối khách hàng để chiếm đoạt tiền.

Thủ đoạn của nhóm đối tượng là cố tình “vẽ bệnh,” bố trí từ 3 đến 4 nhân viên liên tục tư vấn, giả vờ trao đổi với nhau nhằm thổi phồng mức độ nghiêm trọng của bệnh.

Nhóm đối tượng đưa ra những thông tin sai sự thật như người bệnh có nguy cơ vô sinh, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe sinh sản, thậm chí mắc ung thư nếu không điều trị ngay, qua đó tạo áp lực tâm lý buộc bệnh nhân phải lựa chọn các gói điều trị với chi phí cao gấp hàng chục, thậm chí hàng trăm lần giá trị thực.

Để thu hút khách hàng, phòng khám chi hàng tỷ đồng mỗi tháng quảng cáo dày đặc trên nền tảng mạng xã hội, giới thiệu đội ngũ bác sỹ đầu ngành cùng những gói khám ban đầu với chi phí rất thấp.

Quá trình điều tra xác định, nhóm đối tượng còn sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi nhằm “vẽ bệnh.”

Điển hình như bơm sữa đậu nành vào niệu đạo rồi hút ngược trở lại để tạo hiện tượng giống dịch mủ, sau đó thông báo bệnh nhân bị viêm nhiễm nặng; bôi thuốc mỡ Acyclovir lên cổ tử cung rồi sử dụng máy soi để tạo hình ảnh giả mưng mủ, kết luận bệnh nhân mắc bệnh phụ khoa nghiêm trọng; thậm chí dùng dụng cụ kim loại tác động vào tử cung gây đau đớn để tạo tâm lý hoang mang.

Việc tư vấn, “vẽ bệnh” thường được thực hiện ngay trong quá trình khám hoặc khi bệnh nhân đang nằm trên bàn điều trị, trong trạng thái đau đớn và mất bình tĩnh.

Lợi dụng tâm lý lo sợ, nhóm đối tượng ép người bệnh quyết định điều trị ngay với mức chi phí rất cao. Sau khi bệnh nhân đồng ý, nhóm đối tượng chỉ thực hiện những thủ thuật đơn giản như vệ sinh, súc rửa, cắt bao quy đầu... nhưng thu tiền theo những “gói điều trị” khác nhau, mặc dù phương pháp thực hiện không có sự khác biệt. Nhiều người đã phải thanh toán hàng chục triệu đồng cho một lần khám, điều trị.

Bước đầu, Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định có hàng nghìn lượt người đến thăm khám, điều trị tại phòng khám với tổng số tiền thanh toán lên tới hàng chục tỷ đồng.

Đến nay, Phòng Cảnh sát kinh tế đã làm việc được với gần 100 bị hại, bước đầu làm rõ gần 500 triệu đồng thu lợi bất chính. Hiện, nhiều người tiếp tục liên hệ trình báo, tố cáo hành vi vi phạm của phòng khám.

Vụ án đang được mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các cá nhân liên quan để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật. Đồng thời, cơ quan công an đề nghị các bị hại chủ động liên hệ Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Nghệ An để được hướng dẫn và giải quyết theo đúng quy định./.

Xử phạt phòng khám “vẽ bệnh, moi tiền” tại Đà Nẵng 148,5 triệu đồng Công an xác định, trong quá trình hoạt động, phòng khám tuyển dụng một số bác sĩ chỉ đăng ký trên giấy tờ, không khám, điều trị trực tiếp mà thay vào đó là sử dụng nhân viên không có chứng chỉ, bằng cấp về y tế theo quy định để giả bác sĩ trực tiếp thăm khám, ra y lệnh.