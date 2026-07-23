Phòng khám đa khoa y học Nghệ An liên tục mắc sai phạm trong nhiều năm

Tối 23/7, Bộ Y tế thông tin Sở Y tế Nghệ An có báo cáo nhanh gửi thông tin về kết quả triển khai nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với Phòng khám đa khoa y học Nghệ An.

Trước đó, chiều 23/7, Cục Quản lý Khám chữa bệnh cho biết đã nhận được thông tin phản ánh về việc Phòng khám đa khoa y học Nghệ An "bơm sữa đậu nành vào niệu đạo người bệnh để giả viêm nhiễm, lừa chữa bệnh giá cao."

Sở Y tế Nghệ An cho hay, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về lĩnh vực y tế trên địa bàn tỉnh Nghệ An, Sở có báo cáo nhanh kết quả triển khai các nhiệm vụ quản lý đối với hoạt động khám bệnh, chữa bệnh của Phòng khám đa khoa Y học Nghệ An thuộc Công ty TNHH Y học Nghệ An (địa chỉ: số 72 Lê Lợi, phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An) trong những năm qua.

Ngày 04/9/2024, Sở Y tế đã cấp Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh lần đầu; ngày 20/5/2025, Sở Y tế đã ban hành quyết định điều chỉnh nội dung giấy phép hoạt động do bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn cho Phòng khám đa khoa y học Nghệ An trực thuộc Công ty TNHH Y học Nghệ An đúng theo quy định của pháp luật.

Trong thời gian vừa qua, Sở Y tế Nghệ An thường xuyên theo dõi, kiểm tra, giám sát quá trình hoạt động của Phòng khám đa khoa y học Nghệ An.

Tháng 11/2024, Sở Y tế đã tiến hành kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về cung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tại Phòng khám đa khoa y học Nghệ An.

Qua kiểm tra, Sở Y tế đã phát hiện một số hành vi vi phạm và kiên quyết xử lý nghiêm theo quy định; tháng 01/2025, Sở Y tế đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Y học Nghệ An với tổng mức tiền phạt đối với 2 hành vi vi phạm: Cơ sở không báo cáo cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong trường hợp thay đổi người hành nghề; Cơ sở cung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh vượt quá phạm vi chuyên môn.

Với tổng số tiền xử phạt là 86.000.000 đồng (bằng chữ: Tám mươi sáu triệu đồng), tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh của Phòng khám trong thời hạn 2 tháng và tước quyền sử dụng Chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh của người chịu trách nhiệm chuyên môn trong thời hạn 1 tháng.

Đồng thời, Sở Y tế đã ban hành văn bản gửi Ủy ban nhân dân thành phố Vinh đề nghị giám sát hoạt động của Phòng khám đa khoa y học Nghệ An trong thời gian bị đình chỉ hoạt động. Sau khi hết thời hạn tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh, cơ sở hoạt động trở lại.

Tháng 5/2025, sau khi tiếp nhận nhiều phản ánh của dư luận và một số đơn thư của công dân, Sở Y tế đã thành lập đoàn và thực hiện ngay việc kiểm tra đối với Phòng khám đa khoa y học Nghệ An. Sở Y tế tiếp tục phát hiện 2 hành vi vi phạm: Cơ sở không báo cáo cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong trường hợp thay đổi người hành nghề; Không đeo biển tên và đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 8.700.000 đồng (bằng chữ: Tám triệu bảy trăm nghìn đồng).

Trong năm 2026, Sở Y tế tiếp tục xây dựng kế hoạch hậu kiểm và nhận định diễn biến vụ việc tại Phòng khám đa khoa y học Nghệ An có dấu hiệu ngày càng phức tạp nên đã chủ động phối hợp với Công an tỉnh Nghệ An theo kế hoạch triển khai thực hiện Quy chế phối hợp số 03/QCPH_BCA-BYT giữa Bộ Công an và Bộ Y tế về bảo đảm an ninh, trật tự trong lĩnh vực y tế.

Ngày 3/6/2026, Sở Y tế đã kịp thời cung cấp đầy đủ các hồ sơ, tài liệu và thông tin liên quan đến quá trình cấp phép, quản lý và hoạt động của Phòng khám đa khoa Y học Nghệ An để phục vụ công tác điều tra theo quy định. Đến ngày 23/7/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An đã ban hành Quyết định khởi tố vụ án theo quy định của pháp luật.

Trong thời gian tới, Sở Y tế Nghệ An sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Cơ quan Cảnh sát điều tra và các cơ quan chức năng trong quá trình giải quyết vụ án; đồng thời tiếp tục thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với hoạt động khám bệnh, chữa bệnh theo đúng quy định của pháp luật./.

Kiểm tra khẩn Phòng khám bơm sữa đậu nành vào bệnh nhân để giả viêm nhiễm Cục Quản lý Khám chữa bệnh cho biết đã nhận được thông tin phản ánh về việc Phòng khám đa khoa y học Nghệ An "Bơm sữa đậu nành vào niệu đạo người bệnh để giả viêm nhiễm, lừa chữa bệnh giá cao."