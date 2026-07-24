"Lời hứa với Mẹ" - lan tỏa đạo lý tri ân các Anh hùng liệt sỹ

Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh-Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2026), tối 23/7, tại Hà Nội, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tổ chức chương trình chính luận nghệ thuật Tổ quốc ghi công "Lời hứa với Mẹ."

Dự chương trình có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, đại diện lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Đặc biệt, chương trình có sự hiện diện của các Mẹ Việt Nam Anh hùng; các Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; các đồng chí cựu chiến binh; thân nhân liệt sỹ; đại diện các lực lượng đang trực tiếp làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ.

Chương trình là hoạt động tuyên truyền chính trị trọng điểm, mang ý nghĩa đặc biệt sâu sắc, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Quân đội và toàn xã hội đối với công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ; đồng thời là lời tri ân thành kính của thế hệ hôm nay đối với các Anh hùng liệt sỹ - những người đã hiến dâng tuổi xuân, máu xương vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân.

Với truyền thống đạo lý "Uống nước nhớ nguồn," chương trình là câu chuyện về hành trình của cả dân tộc trong việc thực hiện những điều còn dang dở sau chiến tranh, từ sự đợi chờ của những người mẹ, những gia đình liệt sỹ suốt hơn nửa thế kỷ qua đến nỗi day dứt của những người đồng đội vẫn miệt mài đi tìm nhau nơi chiến trường xưa.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, cả hệ thống chính trị, đặc biệt là Quân đội nhân dân Việt Nam, các nhà khoa học cùng toàn xã hội đang nỗ lực trong hành trình tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính các liệt sỹ.

Thông qua những câu chuyện chân thực, những nhân vật có thật xuất hiện trong các phóng sự và các trường đoạn nghệ thuật giàu cảm xúc, chương trình khắc họa hành trình đưa những người con chưa trở về với gia đình, quê hương và tên tuổi của mình.

Bên cạnh đó, chương trình góp phần làm nổi bật ý nghĩa của "Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ" - cuộc hành quân đặc biệt của thời bình, thể hiện quyết tâm và trách nhiệm của cả hệ thống chính trị trong công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ còn thiếu thông tin.

Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và các đại biểu dự chương trình. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Với cách thể hiện bằng ngôn ngữ chính luận kết hợp với những tiết mục nghệ thuật được bố cục, dàn dựng công phu, "Lời hứa với Mẹ" khắc họa hành trình tri ân của dân tộc Việt Nam đối với những người con đã hy sinh vì Tổ quốc; tôn vinh sự cống hiến, hy sinh của các Anh hùng liệt sỹ, các Mẹ Việt Nam Anh hùng, thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sỹ, các cựu chiến binh và những cán bộ, chiến sĩ, lực lượng chức năng đang ngày đêm thực hiện nhiệm vụ thiêng liêng: tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sỹ.

Mang thông điệp "Lời hứa với Mẹ," chương trình không chỉ là sự tưởng nhớ đối với những người đã nằm lại nơi chiến trường, mà còn là lời hứa trách nhiệm của thế hệ hôm nay trong hành trình đưa các Anh hùng liệt sỹ trở về với gia đình, quê hương, với Mẹ.

Mỗi phần mộ được tìm thấy, mỗi danh tính được xác định là sự trở về của tình đồng đội, tình mẫu tử, tình quê hương; là minh chứng sinh động cho truyền thống đạo lý "Uống nước nhớ nguồn," "Đền ơn đáp nghĩa" của dân tộc Việt Nam.

Trong bối cảnh Chiến dịch 500 ngày đêm đang được đẩy mạnh triển khai, chương trình góp phần tuyên truyền sâu rộng về mục tiêu, ý nghĩa, tầm quan trọng của nhiệm vụ chính trị đặc biệt này: lan tỏa trách nhiệm, tình cảm, sự chung tay của các cấp, ngành, các tổ chức, lực lượng và toàn xã hội trong công tác tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sỹ.

Chương trình chính luận nghệ thuật Tổ quốc ghi công "Lời hứa với Mẹ" là nén tâm hương thành kính dâng lên các Anh hùng liệt sỹ; là sự sẻ chia, tri ân đối với các Mẹ Việt Nam Anh hùng, thân nhân liệt sỹ. Qua đó, khẳng định quyết tâm của Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân trong việc thực hiện trọn vẹn đạo lý, đền đáp công ơn những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc./.

Thành phố Hồ Chí Minh: Hồi sinh ký ức về những anh hùng liệt sỹ Cuộc hành trình "hồi sinh ký ức" là nhịp cầu nối quá khứ với hiện tại, thể hiện lòng biết ơn, sự tri ân và trách nhiệm của thế hệ trẻ ngày nay đối với những người đã ngã xuống vì độc lập của Tổ quốc.