Việt Nam-Đức: Tăng năng lực thích ứng biến đổi khí hậu, phát triển rừng bền vững

Chiều 23/7, tại trụ sở Bộ Tài chính, Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương đã có buổi làm việc với bà Helga Margarete Barth, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Đức tại Việt Nam; đồng thời, trong khuôn khổ buổi làm việc đã diễn ra Lễ ký kết Thỏa thuận vay và Thỏa thuận viện trợ cho 2 dự án gồm: dự án "Quản lý tổng hợp vùng ven biển đồng bằng sông Cửu Long, giai đoạn 2" và dự án "Bảo vệ, phục hồi và phát triển rừng bền vững ở Tây Nguyên.”

Phát biểu tại Lễ ký kết, Thứ trưởng Trần Quốc Phương cho biết tổng trị giá của dự án lên tới 60 triệu euro; đồng thời, tiếp tục khẳng định Chính phủ Đức thông qua Ngân hàng Tái thiết Đức (KfW) là một trong những nhà tài trợ song phương lớn nhất của Việt Nam và khẳng định sự quan tâm của Chính phủ Đức trong việc tăng cường quan hệ Đối tác chiến lược với Việt Nam.

“Phía Việt Nam trân trọng và đánh giá cao sự hỗ trợ quý báu của Chính phủ Đức thông qua KfW. Hai dự án ký kết hôm nay đều là các chương trình, dự án có ý nghĩa quan trọng đối với các địa phương An Giang, Gia Lai và Quảng Ngãi, hỗ trợ tích cực cho phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam, tập trung vào các lĩnh vực tăng cường năng lực thích ứng với biến đổi khí hậu, giảm thiểu rủi ro thiên tai, cải thiện đời sống người dân vùng khó khăn,” Thứ trưởng Trần Quốc Phương nhấn mạnh.

Thứ trưởng Trần Quốc Phương đề nghị các cơ quan chủ quản, chủ đầu tư của các dự án khẩn trương chỉ đạo các đơn vị liên quan triển khai đúng theo tiến độ cam kết với nhà tài trợ.

Bộ Tài chính cam kết sẽ tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành và địa phương phía Việt Nam để tích cực triển khai các dự án một cách hiệu quả nhất.

Bộ Tài chính cũng mong muốn tiếp tục nhận được sự hợp tác chặt chẽ của Chính phủ Đức nói chung, Đại sứ quán Đức và KfW nói riêng trong việc thực hiện hiệu quả nguồn vốn của các dự án này, góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn vay Đức.

Về phía Chính phủ Đức, bà Helga Margarete Barth, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Đức tại Việt Nam gửi lời cảm ơn phía Việt Nam đã nhiệt tình hỗ trợ trong công tác chuẩn bị và triển khai dự án để Lễ ký kết có thể diễn ra thuận lợi, đúng tiến độ.

Đại sứ Helga Margarete Barth cho biết 60 triệu euro là số vốn cam kết lớn nhất mà Chính phủ Đức cam kết cho Việt Nam thông qua KfW trong vòng 10 năm vừa qua.

Đây là hai dự án nhằm hỗ trợ cộng đồng tại các địa phương vùng ven biển Đồng bằng Sông Cửu Long và Tây Nguyên trong việc bảo vệ và quản lý bền vững hệ sinh thái tự nhiên.

Tại buổi làm việc, hai bên cam kết đảm bảo rằng nguồn vốn sẽ được sử dụng một cách hiệu quả, đúng mục đích và vì lợi ích của người dân được hỗ trợ, tuân thủ theo những cam kết toàn cầu và tiếp tục phối hợp chặt chẽ với nhau trên tinh thần hợp tác để cùng nhau triển khai thoả thuận một cách hiệu quả./.

Việt Nam luôn coi Đức là đối tác quan trọng hàng đầu tại châu Âu Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam hết sức coi trọng quan hệ Đối tác Chiến lược với Cộng hòa Liên bang Đức, luôn coi Đức là đối tác quan trọng hàng đầu của Việt Nam tại châu Âu.