Bão Bertha đổ bộ lần hai vào Mỹ, đe dọa gây ngập lụt

Ngày 23/7, bão nhiệt đới Bertha đã đổ bộ lần thứ hai vào Bờ Vịnh gần khu vực giáp ranh giữa hai bang Texas và Louisiana của Mỹ, sau khi di chuyển chậm qua phía Nam bang Louisiana, gây sóng lớn và ngập lụt cục bộ dọc bờ biển. Dự báo mưa lớn tiếp tục tràn vào khu vực phía Đông Nam Texas, làm gia tăng nguy cơ lũ lụt.



Theo Trung tâm Bão Quốc gia Mỹ (NHC), tâm bão đi sâu vào đất liền cách thành phố Galveston (bang Texas) khoảng 115 km về phía Đông Bắc vào chiều 24/7. Khi đổ bộ, Bertha vẫn duy trì sức gió mạnh nhất khoảng 72 km/h, song được dự báo sẽ suy yếu nhanh khi tiến vào đất liền.



Đến nay, chưa ghi nhận trường hợp thiệt mạng hay thiệt hại nghiêm trọng nào kể từ khi Bertha hình thành hôm 20/7 trên Vịnh Mexico, phía Nam khu vực Florida Panhandle. Trước đó, bão đã đổ bộ lần đầu vào bang Louisiana, phía Tây Nam thành phố New Orleans, gây ngập ven biển nhưng phần lớn lượng mưa vẫn tập trung ngoài khơi.



NHC cho biết Bertha vẫn có thể gây nước dâng do bão cao tới 0,6 m tại một số khu vực ven biển, đồng thời gây lũ quét cục bộ do mưa lớn ở vùng ven biển và phía Nam bang Texas.



Vùng gió mạnh cấp bão nhiệt đới của Bertha trải rộng tới khoảng 260 km tính từ tâm bão. Tuy nhiên, các chuyên gia dự báo hệ thống này sẽ suy yếu nhanh khi di chuyển sâu vào đất liền Texas và nhiều khả năng tan hoàn toàn trong ngày 24/7.



Tại thành phố đảo Galveston với khoảng 53.000 dân, nằm ở phía Đông Nam Houston, chính quyền địa phương khuyến cáo người dân chuẩn bị cho một ngày có gió mạnh và gia cố các vật dụng ngoài trời để tránh bị gió cuốn.

Văn phòng Quản lý Khẩn cấp Galveston cho biết dù chưa dự báo có tác động nghiêm trọng, các đợt giông kèm gió giật vẫn có thể xuất hiện trong ngày.

Cảng lịch sử Galveston đã tạm dừng các chuyến tham quan bằng tàu vào chiều 24/7 nhằm bảo đảm an toàn, song các hoạt động khác vẫn diễn ra bình thường.



Theo trang theo dõi mất điện PowerOutage.us, tình trạng gián đoạn điện trên toàn vùng duyên hải Bờ Vịnh ở mức không đáng kể. Tuy nhiên, Bertha vẫn gây ra một số thiệt hại.

Tại thành phố Pensacola (bang Florida), chính quyền đã phong tỏa khu vực lối đi bộ ven biển sau khi công trình này bị hư hỏng do bão. Hình ảnh do thị trưởng D.C. Reeves công bố cho thấy một phần kết cấu nâng đỡ lối đi bị xé toạc, hàng rào gần đó cũng bị hư hại.



Trước đó, gió mạnh đã làm đổ biển hiệu của một nhà hàng Waffle House rơi trúng một chiếc ô tô tại Panama City Beach. Sóng lớn và nguy cơ xuất hiện dòng chảy xa bờ cũng buộc giới chức phát đi cảnh báo, khuyến cáo người dân không xuống biển.



Bertha là cơn bão nhiệt đới thứ hai trong mùa bão Đại Tây Dương năm nay. Trước đó, bão nhiệt đới Arthur hình thành vào tháng 6 đã gây mưa lớn tại khu vực Đông Nam nước Mỹ.



Trong khi đó, trên vùng biển phía Đông Thái Bình Dương, bão Fausto tiếp tục hoạt động ngoài khơi, cách cực Nam bán đảo Baja California hơn 1.600 km về phía Tây Tây Nam, với sức gió duy trì khoảng 130 km/h. Theo NHC, sóng lớn do bão Fausto tạo ra có thể gây dòng chảy xa bờ nguy hiểm tại một số khu vực ven biển phía Nam bang California./.

Bão nhiệt đới Cristina áp sát Trung Mỹ, 4 quốc gia phát cảnh báo khẩn cấp Bão nhiệt đới Cristina đang tiến gần bờ Trung Mỹ, buộc El Salvador, Guatemala, Honduras và Nicaragua phát cảnh báo khẩn cấp do nguy cơ mưa lớn, lũ quét và sạt lở đất trên diện rộng.

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