Thúc đẩy quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam-Hoa Kỳ phát triển thực chất

Ngày 23/7, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng đã tiếp Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Hợp chúng quốc Hoa Kỳ tại Việt Nam Jennifer Wicks nhân dịp Đại sứ bắt đầu nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam.

Chúc mừng bà Jennifer Wicks được bổ nhiệm làm Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam, Thứ trưởng Nguyễn Minh Hằng bày tỏ tin tưởng, với kinh nghiệm nhiều năm công tác trong Chính quyền Hoa Kỳ, Đại sứ sẽ có nhiệm kỳ thành công, đóng góp tích cực vào việc thúc đẩy quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam-Hoa Kỳ phát triển ổn định, thực chất và hiệu quả.

Thứ trưởng khẳng định Việt Nam coi Hoa Kỳ là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu; đánh giá quan hệ hai nước đang có nền tảng vững chắc và nhiều dư địa để tiếp tục phát triển.

Thứ trưởng đề nghị Đại sứ phát huy vai trò cầu nối, phối hợp chặt chẽ với Bộ Ngoại giao và các cơ quan Việt Nam thúc đẩy trao đổi đoàn, tiếp xúc cấp cao; tăng cường hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư; đồng thời mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực khoa học-công nghệ và các lĩnh vực tiềm năng khác.

Thứ trưởng mong muốn Hoa Kỳ ủng hộ Việt Nam tổ chức thành công Năm APEC 2027, tích cực phối hợp triển khai các ưu tiên và sáng kiến của Việt Nam; bày tỏ mong muốn được đón Tổng thống Donald Trump tham dự Tuần lễ Cấp cao APEC tại Việt Nam.

Đại sứ Jennifer Wicks cảm ơn Thứ trưởng Nguyễn Minh Hằng đã dành thời gian tiếp; chia sẻ vinh dự đã trình Quốc thư và chào xã giao Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng ngay trong những ngày đầu nhiệm kỳ.

Đại sứ đánh giá quan hệ Hoa Kỳ-Việt Nam đang ở giai đoạn phát triển tốt đẹp, có nền tảng vững chắc và nhiều tiềm năng mở rộng hợp tác; khẳng định Hoa Kỳ coi trọng quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện với Việt Nam.

Đại sứ cho biết sẽ phối hợp chặt chẽ với Bộ Ngoại giao và các cơ quan liên quan của Việt Nam, phát huy vai trò cầu nối nhằm thúc đẩy trao đổi, tiếp xúc cấp cao và triển khai hiệu quả các lĩnh vực hợp tác ưu tiên, qua đó góp phần đưa quan hệ hai nước phát triển ngày càng thực chất, hiệu quả và cùng có lợi.

Hai bên nhất trí tiếp tục phối hợp chặt chẽ nhằm triển khai hiệu quả khuôn khổ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam-Hoa Kỳ.

Nhân dịp này, Thứ trưởng Nguyễn Minh Hằng bày tỏ mong muốn, trên cơ sở kinh nghiệm công tác và lãnh đạo của mình, Đại sứ Jennifer Wicks sẽ có dịp chia sẻ kinh nghiệm, kỹ năng lãnh đạo với các cán bộ ngoại giao nữ Việt Nam, qua đó góp phần tăng cường giao lưu và kết nối giữa phụ nữ hai nước./.

Việt Nam-Hoa Kỳ nhất trí thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện đi vào chiều sâu Bộ trưởng Lê Hoài Trung khẳng định Việt Nam coi Hoa Kỳ là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu; mong muốn cùng Hoa Kỳ đưa quan hệ hai nước phát triển sâu rộng, hiệu quả, thực chất, toàn diện.