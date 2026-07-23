Brazil công bố loạt biện pháp ứng phó thuế quan của Mỹ

Tổng thống Brazil Luiz Inacio Lula da Silva vừa công bố gói tín dụng trị giá 18,5 tỷ real (khoảng 3,65 tỷ USD) nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp chịu tác động từ việc Mỹ áp thuế bổ sung 25% đối với một số mặt hàng của Brazil, đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục đàm phán với Washington và đẩy mạnh đa dạng hóa thị trường xuất khẩu.

Chính phủ Brazil kỳ vọng sự kết hợp các biện pháp hỗ trợ như vậy sẽ giúp giảm thiểu tác động của các rào cản thương mại và tăng khả năng chống chịu của nền kinh tế trước những biến động trong thương mại quốc tế.



Việc triển khai gói tín dụng mới là bước đi thuộc giai đoạn 3 của chương trình "Sovereign Brazil", được Chính phủ Brazil khởi động từ năm 2025 nhằm hỗ trợ các ngành chịu tác động từ các biện pháp thuế quan của Mỹ. Chương trình này cung cấp các khoản vay ưu đãi, đồng thời khuyến khích doanh nghiệp mở rộng hoạt động sang các thị trường mới.



Theo Chính phủ Brazil, nguồn vốn tín dụng sẽ được sử dụng cho vốn lưu động, đầu tư máy móc thiết bị, mở rộng sản xuất, đổi mới công nghệ, cải tiến sản phẩm và quy trình sản xuất, cũng như xúc tiến thương mại, tìm kiếm và mở rộng thị trường xuất khẩu.



Phát biểu ngày 22/7 khi công bố các bước đi trên, nhà lãnh đạo Brazil cho biết nước này sẽ tiếp tục theo đuổi đối thoại với Mỹ để giải quyết các bất đồng thương mại, đồng thời coi việc mở rộng thị trường xuất khẩu là giải pháp quan trọng nhằm giảm phụ thuộc vào một thị trường.

Ông nhấn mạnh Brazil sẽ không chỉ tập trung vào thị trường Mỹ mà sẽ tăng cường hiện diện tại các thị trường quốc tế khác, coi những thách thức từ các biện pháp bảo hộ thương mại là cơ hội để thúc đẩy đa dạng hóa xuất khẩu.



Chính phủ Brazil đưa ra những biện pháp hỗ trợ trên trong bối cảnh mức thuế bổ sung 25% mà Mỹ áp dụng đối với một số sản phẩm nhập khẩu từ Brazil chính thức có hiệu lực từ ngày 22/7.

Theo giới phân tích, các lĩnh vực như máy móc, giày dép, gỗ và nhựa là những ngành chịu tác động lớn, trong khi một số mặt hàng như thịt bò, càphê và linh kiện máy bay được miễn áp dụng mức thuế này./.

Brazil cảnh báo trả đũa sau đòn thuế quan mới của Mỹ Chính phủ Brazil đe dọa sẽ áp thuế trả đũa sau khi Mỹ thông báo áp thuế bổ sung 25% đối với lượng hàng hóa xuất khẩu trị giá 7,4 tỷ USD của nước này từ ngày 22/7.

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