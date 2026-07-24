EU cấp thêm hơn 10 triệu USD viện trợ nhân đạo cho Cuba

Ngày 23/7, Ủy ban châu Âu (EC) thông báo đã giải ngân thêm 10 triệu euro (khoảng 11,3 triệu USD) viện trợ nhân đạo cho Cuba, trong bối cảnh tình hình nhân đạo tại quốc đảo này tiếp tục xấu đi.

Theo phóng viên TTXVN tại Brussels, khoản hỗ trợ hướng tới những nhóm dễ bị tổn thương nhất bao gồm người cao tuổi, trẻ em, phụ nữ mang thai và đang cho con bú, cùng các cộng đồng ở vùng sâu vùng xa. Đây cũng là những nhóm chịu tác động nặng nề nhất từ tình trạng thiếu nhiên liệu và khủng hoảng năng lượng kéo dài.

Nguồn viện trợ được phân bổ cho 4 hướng ưu tiên: chăm sóc sức khỏe, gồm mua thuốc thiết yếu và hỗ trợ các cơ sở y tế ban đầu cùng dịch vụ chăm sóc bà mẹ; hỗ trợ lương thực khẩn cấp và điều trị dinh dưỡng cho trẻ em và bà mẹ; phục hồi hệ thống cấp nước và cung cấp vật tư xử lý nước; và hỗ trợ hậu cần tiếp cận các khu vực khó khăn, kết hợp triển khai giải pháp năng lượng tái tạo.

EC nhận định cuộc sống thường nhật của các cộng đồng tại Cuba ngày càng khó khăn, khi tình trạng thiếu năng lượng cản trở việc tiếp cận nhu yếu phẩm cơ bản, dịch vụ y tế và các dịch vụ thiết yếu khác.

Khoản tài trợ bổ sung này cho phép các đối tác của EU cung cấp thực phẩm, chăm sóc sức khỏe, nước sạch và những nhu yếu phẩm khác, đồng thời một lần nữa thể hiện tinh thần đoàn kết của EU với người dân Cuba.

Khoản 10 triệu euro lần này được cộng vào 4 triệu euro phê duyệt từ đầu năm nay, vốn được phần phân bổ cho khu vực Caribe nhưng chủ yếu dành giải quyết nhu cầu tại Cuba, và 2 triệu euro tăng cường hồi tháng Tư.

Như vậy, tổng viện trợ nhân đạo EU dành cho Cuba trong năm nay đã lên khoảng 16 triệu euro.

Trước đó, trong năm 2025, EU đã huy động gần 6 triệu euro cho công tác chuẩn bị ứng phó thảm họa và cứu trợ khẩn cấp tại Cuba, trong đó có phần hỗ trợ sau khi bão Melissa gây thiệt hại nặng nề trên đảo.

Toàn bộ viện trợ nhân đạo của EU được chuyển qua các đối tác nhân đạo đang hoạt động trực tiếp tại hiện trường./.

EU và Nga tuyên bố tiếp tục viện trợ khẩn cấp cho Cuba EU tăng viện trợ 2 triệu euro giúp Cuba đối phó khủng hoảng năng lượng, Nga cũng cam kết hỗ trợ chiến lược trong bối cảnh khó khăn hiện tại.