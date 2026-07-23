Đồng USD lập đỉnh 40 năm so với đồng yen khi giá dầu tăng mạnh

Đồng USD trong phiên giao dịch ngày 23/7 đã chạm mức cao nhất trong vòng 40 năm so với đồng yen Nhật Bản, trong khi giảm nhẹ so với đồng euro trước thềm cuộc họp chính sách của Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB).

Theo đó tại thị trường Tokyo, đồng yen đã giảm xuống mức 163,30 yen đổi 1 USD-ngưỡng thấp nhất kể từ tháng 12/1986. Đối với các đồng tiền khác, đồng euro tăng nhẹ 0,09% so với USD lên mức 1,1423 USD đổi 1 euro.

Giới phân tích dự báo nhiều khả năng ECB sẽ giữ nguyên lãi suất trong cuộc họp hôm nay nhưng vẫn để ngỏ khả năng tăng lãi suất thêm hai lần nữa từ nay đến đầu năm 2027

Sức mạnh của đồng bạc xanh tiếp tục được củng cố khi giá dầu thô tăng phiên thứ năm liên tiếp với giá dầu Brent vượt ngưỡng 96 USD/thùng. Diễn biến này xuất phát từ các vụ tấn công tàu chở dầu ở Biển Đỏ của lực lượng Houthi và cuộc xung đột tại Iran khiến eo biển Hormuz gần như bị đóng cửa hoàn toàn.

Giới chuyên gia đánh giá nền kinh tế Mỹ ít bị tổn thương hơn trước các cú sốc năng lượng so với châu Âu và Nhật Bản. Từ đó, nhu cầu đối với đồng USD lại tăng cao trong bối cảnh thị trường giảm kỳ vọng vào việc Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sớm hạ lãi suất.

Các chiến lược gia từ ngân hàng Societe Generale nhận định bên cạnh chính sách nâng lãi suất thận trọng của Ngân hàng trung ương Nhật Bản (BoJ), việc giá dầu leo cao đã dập tắt kỳ vọng đạt mức tăng trưởng GDP 1,5% trong năm nay của nước này, biến đồng yen trở thành đồng tiền yếu nhất trong nhóm G10 (gồm những nền kinh tế phát triển hàng đầu thế giới).

Trước đà giảm của đồng nội tệ, Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản tiếp tục đưa ra các cảnh báo về việc sẵn sàng thực hiện các biện pháp can thiệp quyết liệt. Giới phân tích đánh giá Quỹ Đầu tư Hưu trí Chính phủ (GPIF) – định chế vừa hoàn thành kỳ đánh giá chiến lược vào năm 2025 – hiện có tầm ảnh hưởng lớn nhất đến thị trường ngoại hối.

Ngân hàng Deutsche Bank cho rằng nếu chính phủ yêu cầu GPIF dịch chuyển mạnh dòng vốn từ tài sản nước ngoài về thị trường nội địa, đồng yen sẽ nhận được sự hỗ trợ rất lớn.

Tuy nhiên, nếu BoJ buộc phải can thiệp để thu mua trái phiếu chính phủ nhằm ổn định thị trường nợ, tác động đối với đồng yen sẽ vô cùng tiêu cực.

Trước đó, Chính phủ Nhật Bản từng phải chi số tiền kỷ lục để can thiệp tỷ giá vào tháng 4 và tháng 5 khi đồng yen vượt ngưỡng 160 yen/USD./.

Đồng yen vượt mốc 163 yen/USD lần đầu tiên kể từ năm 1986 Đồng tiền của Nhật Bản đã giảm xuống mức thấp nhất là 163,24 yen/USD, khi đồng bạc xanh tăng giá theo lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ, do căng thẳng leo thang tại Trung Đông đẩy giá dầu lên cao.

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