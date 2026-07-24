Trung Quốc và EU phản ứng trái chiều về thông báo thuế quan mới của Mỹ

Ngày 24/7, Trung Quốc và Liên minh châu Âu (EU) đã có những phản ứng trái chiều về các mức thuế quan mới, được Mỹ công bố ngày 23/7.

Theo đó, trong khi EU bày tỏ "sự nhẹ nhõm" và hoan nghênh kết quả này, Bắc Kinh lên tiếng phản đối, đồng thời cảnh báo Washington không nên tiến hành một cuộc chiến thương mại

Phóng viên TTXVN tại châu Âu dẫn lời người phát ngôn Ủy ban châu Âu (EC) Olof Gill ngày 24/7 nêu rõ: "EU hoan nghênh kết quả này phù hợp với các cam kết của Mỹ về thuế quan" nêu trong thỏa thuận thương mại mà EU và Washington ký kết năm 2025.

Cùng ngày, Bắc Kinh phản đối các mức thuế mới mà Mỹ áp đặt đối với Trung Quốc và 59 quốc gia khác với cáo buộc lao động cưỡng bức, trong đó Trung Quốc chịu mức thuế cao nhất.

Phát biểu tại họp báo, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc, ông Lâm Kiến khẳng định: "Chúng tôi phản đối mọi hình thức áp đặt thuế quan đơn phương," đồng thời nhấn mạnh rằng chiến tranh thuế quan và chiến tranh thương mại không có lợi cho bất kỳ bên nào.

Phần lớn năm 2025, Trung Quốc và Mỹ trải qua một cuộc chiến thương mại leo thang, song đã đạt được thỏa thuận khi ông Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình gặp nhau vào tháng 10 cùng năm.

Sau chuyến thăm của ông Trump tới Bắc Kinh năm 2026, Trung Quốc cho biết sẽ hợp tác với Mỹ để giảm thuế quan, nhưng các mức thuế mới nhất đe dọa làm gia tăng căng thẳng thương mại.

Các mức thuế được Nhà Trắng áp dụng từ tháng 2/2026 lẽ ra hết hiệu lực trong tuần này, song Tổng thống Trump đã quyết định gia hạn, đồng thời ấn định biểu thuế mới dao động từ 10-12,5% tùy nhóm đối tác.

Khoản thuế bổ sung này là kết quả của cuộc điều tra do Đại diện Thương mại Mỹ (USTR) Jamieson Greer khởi xướng hồi giữa tháng 3, nhằm xác định liệu các đối tác thương mại của Mỹ đã loại bỏ hoàn toàn khỏi chuỗi cung ứng những sản phẩm có sử dụng lao động cưỡng bức hay chưa.

Các mức thuế mới bao gồm một loạt trường hợp được miễn trừ, trong đó có phân bón và một số loại nhiên liệu, hai mặt hàng hiện đang tăng giá mạnh do xung đột tại Trung Đông.

Một số loại thực phẩm, ôtô, một số loại kim loại và dược phẩm cũng được miễn áp thuế./.

Các đối tác thương mại đồng loạt phản ứng với thuế quan mới của Mỹ Mức thuế mới thay thế thuế tạm thời 10% toàn cầu vừa hết hiệu lực, vốn được áp dụng sau khi Tòa án Tối cao Mỹ hồi tháng 2 bác bỏ chính sách thuế đối ứng của Tổng thống Donald Trump.