Các đối tác thương mại đồng loạt phản ứng với thuế quan mới của Mỹ

Loạt thuế mới mà Mỹ áp dụng với lý do lao động cưỡng bức đã lập tức vấp phải phản ứng đồng loạt từ các đối tác thương mại lớn của nước này.

Từ ngày 24/7, Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chính thức áp mức thuế từ 10-12,5% lên hàng nhập khẩu từ khoảng 60 nền kinh tế bị cáo buộc không ngăn chặn lao động cưỡng bức trong chuỗi cung ứng.

Sắc thuế này được đưa ra sau cuộc điều tra của Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ (USTR) dựa trên Mục 301 Đạo luật Thương mại năm 1974. Mức thuế này thay thế thuế tạm thời 10% toàn cầu vừa hết hiệu lực, vốn được áp dụng sau khi Tòa án Tối cao Mỹ hồi tháng 2 bác bỏ chính sách thuế đối ứng của Tổng thống Donald Trump.

Sau thông tin trên, Bộ trưởng Kinh tế Mexico Marcelo Ebrard cho biết đại đa số hàng xuất khẩu của nước này sẽ không bị ảnh hưởng vì tuân thủ Hiệp định Thương mại Tự do Mỹ-Mexico-Canada (USMCA) ký năm 2020.

Trong một đoạn video đăng trên mạng xã hội, ông Ebrard nhấn mạnh hơn 80% hàng xuất khẩu sang Mỹ vẫn theo đúng quy tắc của USMCA và "không có gì thay đổi."

Mexico hiện là đối tác thương mại lớn nhất của Mỹ, với kim ngạch xuất khẩu đạt trên 558 tỷ USD trong khoảng thời gian từ tháng 6/2025 đến tháng 5/2026. Những mặt hàng không thuộc USMCA sẽ chịu mức thuế 10%. Nhà đàm phán của hai nước cũng đã họp vào ngày 23/7 để thảo luận về việc cập nhật hiệp định.

Trong khi đó, Bộ trưởng Ngoại giao Singapore Vivian Balakrishnan tuyên bố sắc thuế 12,5% áp lên hầu hết sản phẩm của nước này là "vô lý về mặt kinh tế."

Phát biểu tại Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) ở Manila sau cuộc thảo luận gay gắt với Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio, ông Balakrishnan nhấn mạnh Mỹ đang thặng dư thương mại với Singapore. Theo ông, Singapore không phải mục tiêu của Mỹ nhưng không muốn trở thành thiệt hại ngoài dự kiến.

Trước đó, Bộ Thương mại và Công nghiệp Singapore đã khẳng định với USTR rằng không có bằng chứng về lao động cưỡng bức trong chuỗi cung ứng của mình và hành vi này đã bị hình sự hóa tại Singapore.

Tương tự, Phó Thủ tướng Australia Richard Marles phát biểu trên đài ABC rằng sắc thuế 12,5% áp lên hàng xuất khẩu Australia là "hoàn toàn phi lý."

Bộ trưởng Thương mại và Du lịch Don Farrell cho rằng mức thuế này không thỏa đáng, trái với hiệp định thương mại tự do (FTA) song phương và phải bị bãi bỏ. Ông đồng thời nhấn mạnh các biện pháp chống lao động nô lệ hiện đại của Australia thuộc hàng mạnh nhất thế giới.

Chính phủ Brazil cũng gọi biện pháp thuế quan của Mỹ là “tùy tiện và vô lý,” cho rằng USTR đã lợi dụng vấn đề nhân quyền và quyền của người lao động để phục vụ chính sách bảo hộ. Chịu mức thuế 12,5%, phía Brazil cảnh báo sẽ kích hoạt các công cụ đáp trả theo luật và kiện lên Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO).

Tuần trước, Mỹ đã áp riêng thuế 25% với một số mặt hàng Brazil vì lý do thương mại không công bằng. Tổng thống Luiz Inacio Lula da Silva tuyên bố sẵn sàng đàm phán, song Brazil sẽ tìm thị trường khác nếu không tiêu thụ được hàng hóa tại Mỹ.

Bộ Thương mại, Công nghiệp và Tài nguyên Hàn Quốc ngày 24/7 cho biết phía Mỹ đã tái khẳng định cam kết tuân thủ thỏa thuận thương mại song phương đạt được năm ngoái, trong đó khống chế mức thuế đối ứng ở mức trần 15%.

Bộ trưởng Kim Jung-kwan nhấn mạnh việc Mỹ tuân thủ cam kết sẽ giúp giảm bớt sự bất ổn sau quyết định của Tòa án Tối cao.

Hàn Quốc chịu mức thuế 12,5% cùng với Nhật Bản và Thụy Sĩ. Năm 2025, Hàn Quốc xuất khẩu 122,9 tỷ USD sang Mỹ và nhập khẩu 73,4 tỷ USD, đưa Mỹ trở thành đối tác thương mại lớn thứ hai của nước này./.

Mỹ thông báo áp thuế mới với 60 nền kinh tế Theo một bản thông tin của Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ, 60 nền kinh tế, trong đó có tất cả những đối tác quan trọng nhất của Mỹ, sẽ phải chịu mức thuế từ 10% đến 12,5%.