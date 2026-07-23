Lãi suất ngân hàng ngày 23/7: Ngân hàng áp lãi suất cao nhất cho kỳ hạn 12 tháng

Biểu lãi suất huy động tại quầy mới nhất của các ngân hàng cho thấy mặt bằng lãi suất tiền gửi tiếp tục có sự phân hóa theo từng nhóm ngân hàng và kỳ hạn.

Trong số đó, với kỳ hạn 12 tháng, Shinhan Bank dẫn đầu toàn thị trường ở mức 7,50%/năm, theo sau là Bac A Bank 7,10%, PGBank 6,70%, OCB 6,70%, BVBank 6,65%, MSB và VIB cùng 6,50%, còn MB Bank, SHB và Vietbank cùng ở mức 6,20%/năm.

Tại các kỳ hạn 18 tháng và 24 tháng, mức lãi suất cao nhất lần lượt là 7,10%/năm tại Shinhan Bank và 7%/năm tại MB Bank.

Bên cạnh đó, Bac A Bank duy trì 6,95%/năm ở kỳ hạn 18 và 24 tháng; OCB, PGBank, Sacombank, LPBank, Vietbank, BVBank cùng niêm yết từ 6,45-6,80%/năm, trong khi nhóm ngân hàng quốc doanh gồm Agribank, BIDV, Vietcombank và VietinBank chủ yếu áp dụng mức 5,90-6%/năm ở các kỳ hạn dài.

Dưới đây là bảng thống kê lãi suất gửi tiền tiết kiệm có kỳ hạn theo phương thức online với lãi nhận cuối kỳ của hơn 30 ngân hàng tại Việt Nam, được cập nhật tại thời điểm tháng 7/2026:

Ngân hàng

1 tháng

3 tháng

6 tháng

12 tháng

18 tháng

24 tháng

36 tháng

Techcombank

4.50

Tham khảo: Biểu phí, lãi suất

4.75

Tham khảo: Biểu phí, lãi suất

6.70

Tham khảo: Biểu phí, lãi suất

6.90

Tham khảo: Biểu phí, lãi suất

6.00

Tham khảo: Biểu phí, lãi suất

6.00

Tham khảo: Biểu phí, lãi suất

6.00

Tham khảo: Biểu phí, lãi suất

VPBank

4.45

4.65

6.0

6.3

6.3

6.3

6.3

TPBank

4.75

4.75

6.0

6.2

6.2

6.3

6.3

SeABank

3.4

4.1

4.5

5.0

5.0

5.0

5.0

VIB

4.35

4.45

5.7

7.0

5.9

6.0

6.0

Vietcombank

2.1

2.4

3.5

5.9

5.9

6.0

5.3

VietinBank

2.1

2.4

3.5

5.9

5.9

6.0

6.0

Agribank

4.75

4.75

6.6

6.8

6.8

6.8

6.8

BIDV

4.75

4.75

6.6

6.8

6.8

6.8

6.8

MBBank

4.5

4.65

5.7

6.3

6.3

7.0

7.0

ACB

4.5

4.7

4.9

5.7

5.0

5.0

5.0

ABBank

3.8

4.0

6.25

6.25

5.08

5.08

5.08

MSB

4.75

4.75

6.3

6.8

6.6

6.6

6.1

LPBank

4.6

4.65

6.8

6.9

6.95

7.0

6.2

GPBank

3.6

3.7

5.25

5.55

5.55

5.55

5.55

Eximbank

4.6

4.7

5.4

5.3

5.3

5.3

5.3

Kienlongbank

4.2

4.2

5.5

5.5

5.15

5.15

5.15

SCB

1.6

1.9

2.9

3.7

3.9

3.9

3.9

SHB

4.6

4.65

6.2

6.5

6.6

6.7

6.7

PVcomBank

4.75

4.75

5.3

5.6

6.3

6.3

6.3

Saigonbank

4.75

4.75

6.9

7.2

7.0

6.5

6.6

VietBank

4.6

4.6

5.9

6.1

6.4

6.4

6.4

HDBank

4.2

4.3

5.0

5.3

5.6

5.0

5.0

VietABank

4.7

4.75

6.0

6.1

6.2

6.3

6.3

NamABank

4.6

4.75

6.4

6.6

6.9

6.9

6.9

Vikki Bank

4.7

4.7

6.0

6.1

6.1

6.1

6.1

BAOVIET Bank

4.75

4.75

6.6

6.7

6.7

6.7

6.7

Viet Capital Bank

(BVBANK)

4.75

4.75

6.7

6.9

6.7

6.7

6.7

PG Bank

4.75

4.75

6.9

7.0

6.8

6.8

6.8

BacABank

4.55

4.55

6.3

6.4

5.5

5.5

5.5

NCB

4.7

4.75

6.2

6.4

6.7

6.8

6.8

CBBank

4.75

4.75

7.0

7.0

7.0

7.0

7.0

OCB

4.75

4.75

6.5

6.8

6.7

6.9

7.1

OceanBank

4.5

4.75

7.0

7.0

7.0

7.0

7.0

