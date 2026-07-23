Nhật Bản đối mặt khó khăn trong việc đảo chiều xu hướng giảm của đồng yen

Các nhà phân tích cảnh báo Chính phủ Nhật Bản sẽ gặp khó khăn trong việc đảo chiều xu hướng giảm của đồng yen, khi đồng tiền này đang ở mức thấp nhất trong bốn thập kỷ so với đồng USD.

Việc Ngân hàng trung ương Nhật Bản (BoJ) có thể đang xem xét đẩy nhanh tốc độ tăng lãi suất đã giúp đồng yen tăng giá nhẹ trong ngày 23/7, một ngày sau khi đồng tiền này giảm xuống 163,24 yen/USD, mức thấp nhất kể từ tháng 12/1986.

Bộ trưởng Tài chính Satsuki Katayama đã cam kết sẽ có "các hành động quyết đoán khi cần thiết" để hỗ trợ đồng yen, sau nhiều lần phát biểu trong những tuần gần đây với tuyên bố các quan chức sẵn sàng thực hiện các biện pháp can thiệp vào thị trường.

BoJ được dự đoán rộng rãi sẽ giữ nguyên lãi suất vào ngày 31/7 tới, sau khi đã tăng lãi suất lên mức cao nhất trong 31 năm vào tháng trước, với hầu hết các nhà kinh tế nhận định lần tăng tiếp theo vào tháng 12/2026.

Tuy nhiên, Bloomberg News đưa tin các nhà hoạch định chính sách tiền tệ sẵn sàng tăng lãi suất với tốc độ nhanh hơn do ảnh hưởng của đồng yen yếu hơn đến lạm phát. Các nhà kinh tế cho rằng BoJ cần tăng lãi suất khoảng 6 tháng một lần.

Giá dầu tăng vọt và những lo ngại về nợ là những lý do chính khiến đồng tiền của Nhật Bản giảm giá, nhưng một yếu tố then chốt khác là chênh lệch lãi suất giữa Nhật Bản và Mỹ cũng như các nền kinh tế lớn khác. Và với những dự đoán về việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ tăng lãi suất ít nhất một lần nữa trước cuối năm nay, áp lực lên BoJ đang ngày càng gia tăng.

Trong tháng này, ông Katayama đã kêu gọi các quỹ hưu trí của Nhật Bản tăng cường đầu tư vào tài sản trong nước, một giải pháp đã tạm thời thúc đẩy đồng yen và giảm bớt áp lực lên lợi suất trái phiếu. Tuy nhiên, các nhà chức trách nước này được cho là cần nhiều nỗ lực hơn nữa để chấm dứt đà giảm của đồng tiền.

Nhà phân tích Stephen Innes tại công ty quản lý tài sản SPI Asset Management cho rằng các nhà chức trách Nhật Bản đã tạm thời làm giảm sức ép lên đồng yen, nhưng nhà đầu tư vẫn tin rằng các lựa chọn chính sách tiếp tục hướng đến một đồng tiền yếu hơn. Chính phủ muốn tăng trưởng mạnh hơn, đầu tư nhiều hơn và tiếp tục hỗ trợ tài chính.

Trong khi đó, các nhà kinh tế tại ngân hàng Standard Chartered nhấn mạnh rằng các biện pháp can thiệp trước đây của Nhật Bản, với việc chi 11.700 tỷ yen (74 tỷ USD) vào tháng 5/2026 hầu như không có tác dụng ngăn chặn sự trượt giá của đồng yen. Điều tương tự cũng xảy ra sau các động thái tương tự vào năm 2024./.

Đồng yen vượt mốc 163 yen/USD lần đầu tiên kể từ năm 1986 Đồng tiền của Nhật Bản đã giảm xuống mức thấp nhất là 163,24 yen/USD, khi đồng bạc xanh tăng giá theo lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ, do căng thẳng leo thang tại Trung Đông đẩy giá dầu lên cao.