ECB giữ nguyên lãi suất, chờ thêm dữ liệu để đánh giá tác động xung đột Mỹ-Iran

Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) ngày 23/7 đã quyết định giữ nguyên lãi suất, trong lúc chờ thêm dữ liệu để đánh giá liệu áp lực giá cả do cuộc xung đột Mỹ-Iran gây ra có đòi hỏi các biện pháp thắt chặt chính sách tiền tệ bổ sung hay không.

Cụ thể, ECB duy trì lãi suất tiền gửi ở mức 2,25%, đúng như dự đoán của giới kinh tế và nhà đầu tư. Thị trường kỳ vọng ECB sẽ tiếp nối đợt nâng lãi suất hồi tháng 6/2026 bằng một động thái tăng thêm 0,25 điểm phần trăm vào tháng 9/2026.

Trong thông báo sau cuộc họp, ECB nhấn mạnh mức độ bất định vẫn còn cao và tác động lạm phát đầy đủ của cú sốc năng lượng chưa bộc lộ hết. Do đó, Hội đồng Thống đốc ECB sẽ theo dõi chặt chẽ cường độ, thời gian kéo dài cũng như các hiệu ứng vòng hai của cú sốc này.

Các nhà hoạch định chính sách khẳng định ECB đang có vị thế thuận lợi để vượt qua tình huống khó khăn, đồng thời nhấn mạnh sẽ không cam kết trước về lộ trình điều chỉnh mà sẽ ra quyết định theo từng cuộc họp dựa trên dữ liệu thực tế.

Nỗi lo lạm phát đã trở lại sau khi các cuộc giao tranh tại Trung Đông tiếp tục leo thang, dập tắt những hy vọng ngắn ngủi trước đó về một thỏa thuận hòa bình.

Giá dầu thô Brent hiện đã áp sát mốc 100 USD/thùng sau khi lực lượng Houthi do Iran hậu thuẫn tấn công hai tàu chở dầu của Saudi Arabia ở Biển Đỏ, đe dọa gây ra gián đoạn nguồn cung nghiêm trọng hơn.

Diễn biến này có nguy cơ đẩy lạm phát của Khu vực sử dụng đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) tăng trở lại, dù chỉ số này đã giảm xuống còn 2,8% trong tháng 6. Dự báo mới nhất của ECB hồi tháng 6 ước tính lạm phát năm nay của Eurozone sẽ ở mức 3% trước khi hạ về 2,3% trong năm 2027 và 2% năm 2028

Đợt tăng lãi suất hồi tháng 6 của ECB từng gây ra nhiều tranh cãi về việc liệu cơ quan này có đang lặp lại sai lầm chính sách của các năm 2008 và 2011 hay không.

Khi đó, ECB đã đưa ra những quyết định tăng lãi suất để rồi phải nhanh chóng đảo ngược chúng sau đó. Tuy nhiên, sự bùng nổ của các cuộc giao tranh mới nhất đã giúp các nhà hoạch định chính sách tự tin hơn khi cho rằng quyết định tăng lãi suất vừa qua là hoàn toàn có cơ sở, trong bối cảnh nguy cơ tắc nghẽn kéo dài tại eo biển Hormuz tiếp tục đe dọa nguồn cung năng lượng toàn cầu./.

ECB tăng lãi suất lần đầu tiên trong gần 3 năm qua Trong một thông cáo báo chí, ECB cho biết lãi suất tiền gửi - công cụ được ngân hàng này sử dụng để điều hành chính sách tiền tệ - sẽ được nâng lên mức 2,25%.

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