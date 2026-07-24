Hàn Quốc chịu thuế nhập khẩu 12,5% theo quy định mới của Mỹ

Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chính thức áp dụng cơ chế thuế nhập khẩu mới đối với hàng hóa từ 60 nền kinh tế theo Mục 301 của Đạo luật Thương mại Mỹ năm 1974, với lý do liên quan đến lao động cưỡng bức trong chuỗi cung ứng.

Theo quy định mới, hàng hóa của Hàn Quốc sẽ chịu mức thuế nhập khẩu 12,5%, làm gia tăng áp lực đối với Seoul trong việc duy trì mức thuế trần 15% đã đạt được trong thỏa thuận thương mại song phương.

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, ngày 24/7 truyền thông Hàn Quốc dẫn thông báo của Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ (USTR) ngày 23/7, cho biết mức thuế mới có hiệu lực từ 0 giờ 1 phút ngày 24/7 (theo giờ Mỹ), chỉ vài giờ sau khi chính sách thuế toàn cầu 10% theo Mục 122 của Đạo luật Thương mại hết hiệu lực.

Đối với Hàn Quốc và Nhật Bản, Mỹ áp dụng cơ chế tính thuế mới theo nguyên tắc bảo đảm tổng mức thuế nhập khẩu tối thiểu đạt 12,5%. Cụ thể, nếu mức thuế tối huệ quốc (MFN) của một mặt hàng thấp hơn 12,5%, phần chênh lệch sẽ được bổ sung bằng thuế theo Mục 301 của Đạo luật thương mại năm 1974. Trong trường hợp thuế MFN đã từ 12,5% trở lên thì không phải chịu thêm khoản thuế này.

Theo USTR, cơ chế trên được thiết kế nhằm phù hợp với các hiệp định thương mại song phương hiện hành, đồng thời khuyến khích các đối tác tăng cường kiểm soát việc nhập khẩu các sản phẩm có liên quan đến lao động cưỡng bức.

Có tổng cộng 60 nền kinh tế bị áp mức thuế mới, trong đó hàng hóa từ các nền kinh tế này chiếm khoảng 99% tổng kim ngạch nhập khẩu của Mỹ. Mỹ cho rằng các nền kinh tế này chưa có hoặc chưa thực thi đầy đủ các biện pháp ngăn chặn hàng hóa được sản xuất bằng lao động cưỡng bức tham gia chuỗi cung ứng.

Đại diện Thương mại Mỹ Jamison Greer cho biết, Mỹ đã cấm nhập khẩu hàng hóa được sản xuất bằng lao động cưỡng bức trong gần một thế kỷ và hiện muốn các đối tác thương mại áp dụng các tiêu chuẩn tương tự nhằm làm sạch chuỗi cung ứng toàn cầu.

Theo giới quan sát Hàn Quốc, việc Mỹ triển khai thuế theo Mục 301 cho thấy chính quyền Tổng thống Trump đang tìm kiếm cơ sở pháp lý mới để duy trì chính sách thuế quan sau khi Tòa án Tối cao Mỹ hồi đầu năm tuyên bố các mức thuế đối ứng trước đó, được ban hành theo Đạo luật Quyền lực Kinh tế Khẩn cấp Quốc tế (IEEPA), là không phù hợp với pháp luật.

Sau phán quyết này, chính quyền Mỹ đã tạm thời áp dụng thuế toàn cầu 10% theo Mục 122 của Đạo luật Thương mại 1974 với thời hạn tối đa 150 ngày. Khi thời hạn này kết thúc, Mỹ chuyển sang sử dụng Mục 301 để tiếp tục duy trì các biện pháp thuế đối với các đối tác thương mại.

Đối với Hàn Quốc, thách thức lớn nhất hiện nay là bảo đảm tổng mức thuế không vượt 15%, mức đã được Mỹ và Hàn Quốc thống nhất trong thỏa thuận thương mại đạt được năm ngoái, trong đó Hàn Quốc cam kết đầu tư khoảng 350 tỷ USD vào Mỹ để đổi lấy việc giảm thuế từ 25% xuống còn 15%.

Giới phân tích Hàn Quốc lo ngại nếu trong thời gian tới Mỹ tiếp tục áp thêm các loại thuế khác, đặc biệt là thuế đối với các sản phẩm bị coi là hưởng lợi từ tình trạng dư thừa công suất sản xuất, tổng mức thuế đối với hàng hóa Hàn Quốc có thể vượt ngưỡng 15%, làm suy giảm hiệu quả của thỏa thuận thương mại song phương.

Tuy nhiên, một tín hiệu tích cực là Đại diện Thương mại Mỹ Jamison Greer trước đó từng khẳng định Mỹ sẽ tôn trọng các thỏa thuận thương mại đã ký với các đối tác. Điều này được kỳ vọng sẽ tạo cơ sở để Hàn Quốc tiếp tục đàm phán nhằm bảo vệ các lợi ích đã đạt được, đồng thời hạn chế tác động từ chính sách thuế mới của Mỹ đối với hoạt động xuất khẩu của các doanh nghiệp Hàn Quốc./.

Mỹ thông báo áp thuế mới với 60 nền kinh tế Theo một bản thông tin của Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ, 60 nền kinh tế, trong đó có tất cả những đối tác quan trọng nhất của Mỹ, sẽ phải chịu mức thuế từ 10% đến 12,5%.