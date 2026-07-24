Giá vàng ngày 24/7: Bảng giá tại các công ty vàng bạc đá quý

Trong phiên giao dịch ngày 23/7, giá vàng thế giới giảm hơn 2% từ mức đỉnh hai tuần ghi nhận trong phiên trước đó, do xung đột gia tăng tại Trung Đông đẩy giá năng lượng lên cao, thổi bùng lo ngại lạm phát và củng cố các dự đoán về khả năng tăng lãi suất.

Vào lúc 1 giờ 10 phút sáng 24/7 theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay giảm 2,1% xuống 4.043,14 USD/ounce, sau khi vừa chạm mức cao nhất kể từ ngày 7/7 trong phiên 22/7. Cùng chiều, giá vàng giao tháng 8 chốt phiên giảm khoảng 2,5%, xuống 4.050,20 USD/ounce.

Phiên này, đồng USD tăng 0,3%, từ đó khiến vàng - vốn được định giá bằng đồng tiền này - trở nên đắt hơn đối với người mua nắm giữ các đồng tiền khác. Trong khi đó, lợi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 năm của Mỹ đã vọt lên mức cao nhất trong hơn một năm qua, làm tăng chi phí cơ hội của việc nắm giữ tài sản không sinh lãi như vàng.

Mức giá dầu duy trì ở mức cao tiếp tục gây áp lực lên giá vàng do làm tăng các dự đoán rằng lãi suất sẽ neo ở mức cao trong thời gian dài hơn, từ đó giảm sức hấp dẫn của một tài sản không sinh lời như vàng.

Tại Việt Nam, sáng 24/7, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC ở mức 134-139 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra).

Dưới đây là bảng giá vàng tại một số công ty vàng bạc đá quý trong nước sáng 24/7:

Giá vàng tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC):

Giá vàng tại Công ty Cổ phần Đầu tư vàng Phú Quý: