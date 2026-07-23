Bộ Công Thương điều chỉnh giá xăng dầu, E10RON95-III ở mức 21.435 đồng mỗi lít

Bộ Công Thương vừa có văn bản gửi các thương nhân đầu mối và phân phối xăng dầu về việc điều hành giá bán lẻ xăng dầu trong nước từ 15 giờ hôm nay (23/7).

Theo đó, xăng E5RON92 không cao hơn 20.888 đồng/lít (tăng 1.062 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành), thấp hơn xăng E10RON95-III 547 đồng/lít; xăng E10RON95-III không cao hơn 21.435 đồng/lít (tăng 885 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành).

Dầu diesel 0.05S không cao hơn 25.768 đồng/lít (tăng 2.439 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành); dầu mazut 180CST 3.5S không cao hơn 15.562 đồng/kg (tăng 1.103 đồng/kg so với giá bán tối đa hiện hành).

Ở kỳ điều hành này, cơ quan quản lý không trích lập quỹ bình ổn giá xăng dầu. Cơ quan quản lý quyết định chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu (nguồn tạm ứng từ ngân sách Nhà nước) như sau: xăng sinh học: 1.000 đồng/lít; dầu diesel 1.500 đồng/lít; dầu mazut 1.000 đồng/kg.

Thời điểm áp dụng mức giá cơ sở mới sẽ kéo dài đến trước kỳ công bố kế tiếp của Bộ Công Thương. Các doanh nghiệp thực hiện điều chỉnh giá theo đúng quy định tại các Nghị định và Thông tư hiện hành về quản lý kinh doanh xăng dầu và sử dụng Quỹ Bình ổn.

Bộ Công Thương sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, giám sát việc thực hiện trách nhiệm bảo đảm nguồn cung xăng dầu cho thị trường của các thương nhân kinh doanh xăng dầu và sẽ xử lý nghiêm các hành vi vi phạm (nếu có).

Cùng với đó, liên Bộ Công Thương-Tài chính đang tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường để thông báo giá xăng dầu phù hợp, đúng chỉ đạo và kịp thời đề xuất Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về các giải pháp bình ổn giá xăng dầu.

Trước đó, trong kỳ điều hành giá bán lẻ xăng dầu trong nước ngày 16/7, xăng E5RON92 tăng 635 đồng/lít; xăng E10RON95-III tăng 547 đồng/lít; dầu diesel 0.05S tăng 1.584 đồng/lít; dầu mazut 180CST 3.5S tăng 724 đồng/kg./.

Giá xăng E10RON95-III ở mức 20.000 đồng/lít Trong lần điều chỉnh giá xăng, dầu lúc 15h00 ngày 9/7/2026 của Liên Bộ Công thương - Tài chính, giá bán xăng E5RON92 không cao hơn 19.191 đồng/lít (giảm 539 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành).