Giá vàng SJC lao dốc, thấp hơn vàng nhẫn tới 3,5 triệu đồng mỗi lượng

Chiều 23/7, thị trường vàng trong nước ghi nhận diễn biến đáng chú ý khi giá vàng miếng SJC giảm mạnh 6-7 triệu đồng/lượng so với chốt phiên trước, qua đó rơi xuống thấp hơn giá vàng nhẫn tại một số doanh nghiệp từ 3-3,5 triệu đồng/lượng.

Tại thời điểm 15 giờ, giá vàng miếng SJC tại các doanh nghiệp lớn như Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn, Phú Quý và Doji cùng được niêm yết ở mức 135 triệu đồng/lượng mua vào và 140 triệu đồng/lượng bán ra. So với chốt phiên ngày 22/7, mức giá này giảm 7 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 6 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra.

Đây là mức giảm mạnh trong ngày, khiến vàng miếng SJC không còn giữ vị thế cao hơn vàng nhẫn như thường thấy. Trong khi SJC bán ra ở mức 140 triệu đồng/lượng, giá vàng nhẫn tại một số thương hiệu vẫn duy trì quanh ngưỡng 143,5 triệu đồng/lượng.

Ở phân khúc vàng nhẫn, giá biến động mạnh trong ngày. Tại Phú Quý, vàng nhẫn được niêm yết ở mức 135-140 triệu đồng/lượng, giảm 6,5 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 5 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra so với phiên trước.

Cùng xu hướng giảm trong phiên sáng, song đến chiều, giá vàng nhẫn tại một số doanh nghiệp đã được điều chỉnh tăng trở lại. Tại Bảo Tín Minh Châu, giá vàng nhẫn niêm yết ở mức 139,5-143,5 triệu đồng/lượng, giảm 3,7 triệu đồng/lượng so với chốt phiên hôm qua. Trước đó trong buổi sáng, thương hiệu này giảm 4,2 triệu đồng/lượng, nhưng đến chiều đã tăng lại 500.000 đồng/lượng.

Tương tự, vàng nhẫn thương hiệu Doji cũng duy trì ở vùng giá cao, niêm yết 139-143,5 triệu đồng/lượng. So với chốt phiên ngày 22/7, giá hiện giảm 3 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 2,5 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra. Trong phiên sáng, Doji từng giảm 5 triệu đồng/lượng ở chiều mua và 4 triệu đồng/lượng ở chiều bán, sau đó đến chiều tăng trở lại lần lượt 2 triệu đồng và 1,5 triệu đồng/lượng.

Chiều nay, chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra được các doanh nghiệp kinh doanh vàng điều chỉnh về mức 4-5 triệu đồng/lượng, thu hẹp so với mức 5-6 triệu đồng/lượng trong buổi sáng. Tuy nhiên, biên độ này vẫn ở mức cao, tiềm ẩn rủi ro lớn đối với nhà đầu tư giao dịch ngắn hạn.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng dao động quanh ngưỡng 4.104 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá USD tại Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương khoảng 131 triệu đồng/lượng. Như vậy, sau nhịp giảm mạnh, giá vàng SJC trong nước hiện cao hơn giá vàng thế giới khoảng 9 triệu đồng/lượng.

Đà giảm sâu của vàng trong nước diễn ra trong bối cảnh thị trường chú ý tới thông tin Công ty Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) điều chỉnh quy trình mua lại sản phẩm, nhằm phù hợp với năng lực tiếp nhận, kiểm tra chất lượng và nguồn thanh khoản thực tế.

Theo thông báo, sau khi tiếp nhận sản phẩm và hoàn tất hồ sơ hợp lệ, PNJ sẽ thanh toán tiền mua lại thành 5 đợt trong vòng 120 ngày. Cụ thể, đợt 1 thanh toán 10%, đợt 2 thanh toán 20%, đợt 3 và đợt 4 mỗi đợt thanh toán 25%, đợt cuối thanh toán 20%. Trường hợp ngày thanh toán trùng vào ngày nghỉ hoặc ngày lễ, doanh nghiệp sẽ chuyển tiền vào ngày làm việc tiếp theo.

Diễn biến giảm mạnh của vàng miếng SJC, trong khi vàng nhẫn hồi phục một phần vào cuối ngày, cho thấy thị trường vàng trong nước đang trong giai đoạn biến động mạnh, với tâm lý thận trọng gia tăng ở cả phía doanh nghiệp lẫn người mua bán./.

Giá vàng trong nước giảm mạnh, SJC lùi về ngưỡng 142 triệu đồng Giá vàng trong nước sáng nay giảm mạnh. Đáng chú ý, chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra được các doanh nghiệp kinh doanh vàng điều chỉnh lên mức 5-6 triệu đồng/lượng.