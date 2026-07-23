Giá vàng giảm nhẹ, thị trường chờ tín hiệu từ Fed

Giá vàng thế giới giảm nhẹ trong phiên chiều 23/7 sau khi chạm đỉnh cao nhất trong hai tuần, với giá vàng giao ngay xuống còn khoảng 4.122 USD/ounce. Giá vàng giao kỳ hạn tháng 8/2026 ở Mỹ cũng giảm 0,6% xuống còn 4.125,30 USD/ounce.

Nguyên nhân là do giá dầu tăng lên mức cao nhất trong hơn 6 tuần sau khi căng thẳng ở Trung Đông leo thang, làm dấy lên lo ngại lạm phát và khiến giới đầu tư kỳ vọng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) có thể tăng lãi suất vào tháng 9.

Dù đồng USD yếu, giúp vàng trở nên hấp dẫn hơn đối với người nắm giữ các đồng tiền khác, nhưng việc lợi suất trái phiếu Mỹ lên mức cao nhất trong 17 tháng đã kìm hãm đà tăng của kim loại quý này.

Hiện tại, thị trường đang chờ đợi cuộc họp của Fed vào tuần tới, dù Fed được dự báo sẽ giữ nguyên lãi suất, nhưng công cụ CME FedWatch cho thấy có khoảng 77% khả năng Fed sẽ tăng lãi suất vào tháng 9.

Trong khi đó, Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) cũng được cho là sẽ giữ nguyên lãi suất nhưng vẫn để ngỏ khả năng tăng thêm vào tháng 9. Ở các thị trường kim loại quý khác, giá bạc giao ngay giảm 0,1% xuống còn 59,66 USD/ounce, trong khi bạch kim tăng 0,5% lên 1.652,53 USD/ounce và palladium tăng 0,5% lên 1.297,61 USD/ounce.

Tại Việt Nam, lúc 14 giờ 45 phút chiều 23/7, công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC tại thị trường Hà Nội ở mức 135,00-140,00 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra)./.

Giá vàng trong nước giảm mạnh, SJC lùi về ngưỡng 142 triệu đồng Giá vàng trong nước sáng nay giảm mạnh. Đáng chú ý, chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra được các doanh nghiệp kinh doanh vàng điều chỉnh lên mức 5-6 triệu đồng/lượng.

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