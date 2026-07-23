Giá nông sản chạm đỉnh 3 năm làm dấy lên nỗi lo lạm phát lương thực

Giá nông sản đã tăng lên mức cao nhất trong 3 năm do các đợt nắng nóng và các cuộc tấn công leo thang ở Biển Đen đe dọa làm gián đoạn nguồn cung toàn cầu, một lần nữa gây rủi ro lạm phát giá lương thực vốn đã chịu áp lực do xung đột tại Trung Đông.

Chỉ số nông sản giao ngay của Bloomberg, theo dõi 10 nông sản chính, ở mức cao nhất kể từ tháng 7/2023 vào ngày 22/7, sau 7 tuần tăng liên tiếp. Chỉ số này trước đó đã đạt đỉnh vào tháng 5/2026, do lo ngại về mùa màng trước tình trạng thiếu hụt phân bón và nhiên liệu trong bối cảnh nguồn cung qua eo biển Hormuz bị gián đoạn.

Giá nông sản lại tăng lên khi các rủi ro xung đột và thời tiết mới xuất hiện. Vụ thu hoạch ngũ cốc của châu Âu bị ảnh hưởng bởi nắng nóng gay gắt.

Nắng nóng trên khắp châu Âu đang làm gia tăng lo ngại về thiệt hại mùa màng, đặc biệt là đối với ngô. Pháp, quốc gia sản xuất nông sản lớn nhất Liên minh châu Âu, đã phải hứng chịu ba đợt nắng nóng kể từ cuối tháng 5/2026. Các cánh đồng ngô và đậu tương của Mỹ cũng đang phải trải qua điều kiện thời tiết nóng và khô hạn.

Trong khi đó, giá lúa mỳ đang tăng lên khi các cuộc tấn công của Nga và Ukraine vào các hành lang xuất khẩu của nhau làm hạn chế hoạt động thương mại từ khu vực chiếm hơn 1/4 nguồn cung toàn cầu. Giá hợp đồng lúa mỳ tại Chicago giao kỳ hạn đã tăng lên mức cao nhất trong hai năm vào ngày 23/7, sau khi tăng hơn 4% trong phiên trước đó.

Thu hoạch ngũ cốc trên cánh đồng ở vùng Khmelnytskyi, Ukraine. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Mặc dù lượng dự trữ lớn vẫn còn đối với nhiều loại ngũ cốc chính sau những vụ thu hoạch bội thu trong những năm gần đây, sự trở lại của hiện tượng thời tiết El Niño cũng làm gia tăng lo ngại về sản lượng, với giá hợp đồng kỳ hạn càphê và cacao tăng trong tháng 7/2026.

Hiện tượng thời tiết này có thể đưa đến điều kiện thời tiết nóng và khô bất thường cho Tây Phi, một khu vực trồng cacao quan trọng.

Ngoài ra, xung đột giữa Mỹ và Iran leo thang đã đẩy giá dầu thô lên mức cao nhất trong nhiều tuần, làm tăng nhu cầu về nguyên liệu sinh học như ngô và dầu thực vật. Giá đậu tương giao kỳ hạn tại Chicago cũng tăng lên mức cao nhất trong hai năm vào ngày 23/7, với giá dầu cọ giao kỳ hạn tại Kuala Lumpur tăng tới 2,1%. Loại dầu này gần đây đã quay trở lại mức giá thấp hơn so với dầu diesel và được sử dụng nhiều hơn trong sản xuất nhiên liệu.

Đợt tăng giá này nếu tiếp tục có thể lan rộng khắp chuỗi cung ứng thực phẩm, làm tăng giá các mặt hàng thiết yếu từ bánh mỳ và dầu ăn đến thịt và sữa./.

El Nino và rủi ro nguồn cung chi phối giá nông sản thế giới Giá gạo xuất khẩu tại châu Á tiếp tục leo thang trong phiên giao dịch 22/5, trong đó gạo 5% tấm của Việt Nam ở mức khoảng 410-415 USD/tấn, còn giá gạo Thái Lan dao động từ 440-465 USD/tấn.