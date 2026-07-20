Giá xe điện tại Đức giảm xuống tiệm cận xe xăng

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, giá xe điện tại Đức tiếp tục giảm mạnh trong những năm gần đây, góp phần thu hẹp khoảng cách với xe sử dụng động cơ đốt trong và cải thiện đáng kể chi phí sử dụng.



Theo nghiên cứu của Viện Nghiên cứu Hệ thống và Đổi mới sáng tạo Fraunhofer (ISI) và Hội đồng Quốc tế về Giao thông Sạch (ICCT), sau khi điều chỉnh theo lạm phát, giá niêm yết xe điện tại Đức đã giảm 18% trong giai đoạn 2020-2025.

Trong khi đó, giá các mẫu xe sử dụng động cơ đốt trong trong cùng phân khúc lại tăng khoảng 2%. Diễn biến này giúp tổng chi phí sử dụng tính trên mỗi kilomet ngày càng có lợi cho xe điện.



Ông Peter Mock, chuyên gia của ICCT, cho biết thị trường xe điện đã phát triển nhanh trong những năm qua. Các mẫu xe mới không chỉ có phạm vi hoạt động xa hơn và công suất lớn hơn mà giá thực tế của các dòng xe tương đương cũng giảm đáng kể.



Các chuyên gia nhận định xu hướng giảm giá xe điện sẽ còn tiếp diễn nhờ chi phí pin ngày càng thấp, sản lượng tăng và áp lực giảm phát thải CO2 đối với các nhà sản xuất ôtô.

Nếu xu hướng hiện nay được duy trì, giá xe điện tại châu Âu có thể ngang bằng với xe động cơ đốt trong cùng phân khúc vào khoảng năm 2030. Khi đó, xét trên tổng chi phí sử dụng, xe điện sẽ có lợi thế rõ rệt hơn. Kinh nghiệm tại nhiều thị trường cho thấy khi đạt mức giá tương đương, xe điện có thể chiếm khoảng 50% thị phần.



Bên cạnh xu hướng giảm giá, người mua xe điện tại Đức còn được hưởng các chương trình hỗ trợ của Chính phủ. Theo Bộ Môi trường Liên bang, từ ngày 19/5 đến 30/6, tổng số tiền trợ cấp được phê duyệt đạt 53,9 triệu euro (61,6 triệu USD), trong khuôn khổ chương trình hỗ trợ trị giá 3 tỷ euro.

Tesla là thương hiệu có số xe được nhận trợ cấp nhiều nhất với 2.086 xe, tiếp theo là Skoda (1.197 xe) và Renault (784 xe). Xét theo tập đoàn, Volkswagen đứng đầu với 2.720 xe thuộc các thương hiệu Audi, Cupra/Seat, Porsche, Skoda và Volkswagen.

Bộ Môi trường Liên bang cho biết chương trình mới được triển khai trong thời gian ngắn, vì vậy hiện còn quá sớm để đánh giá xu hướng phân bổ trợ cấp trong toàn bộ thời gian thực hiện chương trình./.

Nhu cầu xe điện đã qua sử dụng tại Đức tăng mạnh do giá nhiên liệu cao Trong bốn tháng đầu năm 2026, gần 120.000 xe điện đã qua sử dụng đổi chủ trên toàn nước Đức, gần gấp đôi so với cùng kỳ năm 2025 và gần gấp ba so với giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 4/2024.

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