Tesla lên kế hoạch mở rộng sản xuất và tạo thêm việc làm tại Đức

Hãng sản xuất xe điện Tesla của Mỹ đang lên kế hoạch mở rộng đáng kể hoạt động tại nhà máy ở Grünheide, gần Berlin, với mục tiêu nâng sản lượng và tạo thêm hàng nghìn việc làm, bất chấp những rủi ro từ căng thẳng địa chính trị và biến động của thị trường.

Theo báo cáo thường niên năm 2025 của Tesla Manufacturing Brandenburg SE, trong năm tài chính 2026, công ty đặt mục tiêu tăng mạnh sản lượng so với năm trước, qua đó nâng tỷ lệ khai thác công suất của nhà máy. Hiện cơ sở tại Grünheide cung cấp xe cho hơn 30 thị trường và Tesla dự kiến tiếp tục mở rộng phạm vi xuất khẩu.

Tesla cho biết đang hướng tới mục tiêu sản xuất 7.500 xe mỗi tuần tại Grünheide, tương đương khoảng 375.000 xe mỗi năm. Bên cạnh đó, công ty cũng có kế hoạch mở rộng sản xuất tế bào pin và tạo thêm khoảng 3.500 việc làm. Mục tiêu của Tesla là xây dựng chuỗi giá trị hoàn chỉnh tại Grünheide, từ sản xuất tế bào pin đến lắp ráp xe thành phẩm, qua đó củng cố vị thế của cơ sở này trong mạng lưới sản xuất của hãng tại châu Âu.

Theo doanh nghiệp này, các kế hoạch mở rộng tiếp theo sẽ phụ thuộc vào diễn biến của thị trường. Tesla cũng được hưởng lợi từ các chương trình hỗ trợ mới của Chính phủ Đức.

Tuy nhiên, công ty cũng cảnh báo những rủi ro có thể ảnh hưởng đến quá trình mở rộng. Theo báo cáo, căng thẳng địa chính trị leo thang và các hệ lụy kinh tế vĩ mô, trong đó có nguy cơ gián đoạn chuỗi cung ứng, có thể tác động tiêu cực đến hoạt động sản xuất.

Tesla cũng cho rằng việc hoàn thiện chuỗi giá trị pin tại Grünheide còn phụ thuộc vào điều kiện kinh tế, trong bối cảnh ngành sản xuất tế bào pin tại châu Âu đang gặp nhiều thách thức trong cạnh tranh với Mỹ và Trung Quốc.

Mặc dù thị trường xe điện tiếp tục đối mặt nhiều khó khăn, Tesla Manufacturing Brandenburg SE vẫn ghi nhận lợi nhuận ròng 77,1 triệu euro (88,2 triệu USD) trong năm tài chính 2025, tăng khoảng 20 triệu euro so với năm trước. Tuy nhiên, tỷ lệ khai thác công suất của nhà máy giảm nhẹ từ 56% xuống còn 54%.

Trong năm 2025, nhà máy Grünheide xuất xưởng khoảng 202.000 xe, giảm 9.000 xe so với năm 2024. Tesla cho biết nguyên nhân chủ yếu là quá trình chuyển đổi dây chuyền để sản xuất các phiên bản mới của Model Y, đồng thời khẳng định hoạt động sản xuất đã sớm ổn định trở lại. Doanh thu của Tesla Manufacturing Brandenburg SE cũng giảm từ 7,7 tỷ euro năm 2024 xuống còn 7,1 tỷ euro trong năm 2025.

Nhà máy Grünheide chính thức đi vào hoạt động từ tháng 3/2022 và đến cuối năm 2025 sử dụng khoảng 11.000 lao động, bao gồm cả lao động thời vụ, trở thành cơ sở công nghiệp lớn nhất bang Brandenburg./.

Tesla Model Y trở lại vị trí mẫu xe điện bán chạy nhất tại Đức Mẫu Model Y trở thành xe điện bán chạy nhất tại Đức trong tháng 6, đánh dấu sự trở lại vị trí dẫn đầu của Tesla sau ba tháng và cho thấy đà phục hồi của hãng tại thị trường ôtô lớn nhất châu Âu.