Mỹ buộc Tesla phải sửa lỗi đèn pha gây chói cho gần 20.000 xe

Mới đây, Cơ quan An toàn Giao thông Mỹ (NHTSA) đã đưa ra một quyết định quan trọng: buộc Tesla phải sửa lỗi đèn pha cho gần 20.000 xe, thay vì cho phép hãng này bỏ qua như dự định ban đầu.

Cụ thể, có khoảng 19.900 xe thuộc dòng Model 3 và Model Y (sản xuất từ năm 2017 đến 2023) đang gặp vấn đề về đèn pha. Theo các quy chuẩn an toàn, hệ thống đèn của những chiếc xe này đang chiếu sáng vượt mức cho phép.

Trước đó, Tesla đã nộp đơn kiến nghị để xin không phải thực hiện đợt triệu hồi để sửa chữa này. Hãng lập luận rằng lỗi trên là "không đáng kể" vì họ chưa nhận được bất kỳ báo cáo nào về tai nạn hay thương tích có liên quan.

Tuy nhiên, NHTSA đã thẳng thừng bác bỏ lý lẽ của Tesla. Cơ quan này khẳng định rằng việc đèn quá sáng sẽ gây chói mắt cho các tài xế đi ngược chiều và cả chính người lái chiếc xe đó.

Đặc biệt, khi gặp thời tiết xấu như mưa, tuyết hay sương mù, ánh sáng quá mạnh sẽ tạo ra hiện tượng lóa mắt nghiêm trọng, làm giảm tầm nhìn và gây nguy hiểm trực tiếp cho mọi người trên đường.

Để chứng minh lập trường cứng rắn của mình, NHTSA nhắc lại rằng vào năm 2022, họ cũng từng yêu cầu hãng General Motors (GM) phải sửa lỗi đèn cho 820.000 xe.

Ngoài ra, một khảo sát từ Hiệp hội Ôtô Mỹ (AAA) cũng chỉ ra thực tế đáng lo ngại rằng có tới 60% tài xế cảm thấy rất khó chịu vì bị đèn xe khác làm chói mắt khi lái xe ban đêm, và tình trạng này đang ngày càng tệ hơn.

Hiện tại, Tesla vẫn chưa đưa ra bình luận chính thức về việc buộc phải khắc phục lỗi này./.

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