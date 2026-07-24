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Giá dầu tăng mạnh sau các cuộc tấn công của Houthi

Giá dầu Brent hiện đã tăng gần 40% so với thời điểm cuộc chiến Iran bắt đầu vào tháng Hai, trong đó hầu như toàn bộ mức tăng đều diễn ra trong tháng này.

Khánh Ly
Người dân mua xăng tại một trạm xăng ở Seoul, Hàn Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)
Người dân mua xăng tại một trạm xăng ở Seoul, Hàn Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)

Giá dầu thô tăng vọt và chốt phiên ở mức trên 100 USD/thùng trong phiên 23/7, đánh dấu lần đầu tiên chạm mốc này kể từ tháng 5, sau khi lực lượng Houthi tại Yemen cho biết đã tấn công hai tàu chở dầu của Saudi Arabia trên Biển Đỏ.

Khép lại phiên này, giá dầu thô Brent tăng 6,62 USD, hay 7%, lên 100,69 USD/thùng, mức giá đóng cửa cao nhất kể từ ngày 22/5.

Giá dầu Brent hiện đã tăng gần 40% so với thời điểm cuộc chiến Iran bắt đầu vào tháng Hai, trong đó hầu như toàn bộ mức tăng đều diễn ra trong tháng này.

Cùng đà tăng, giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) chốt phiên tăng 5,36 USD, hay 6,2%, lên 92,19 USD/thùng - mức đóng cửa cao nhất kể từ ngày 4/6.

Lực lượng Houthi tại Yemen đã mở ra một mặt trận mới trong cuộc chiến Iran bằng việc nhắm mục tiêu vào các tàu chở dầu của Saudi Arabia tại eo biển Bab el-Mandeb.

Lực lượng Houthi xác nhận đã tấn công hai tàu chở dầu của Saudi Arabia trong một chiến dịch quân sự vào ngày 23/7.

Công ty Gelber and Associates nhận định sự gia tăng căng thẳng này diễn ra trong khi tình trạng giao thông qua eo biển Hormuz gần như tê liệt và xuất khẩu của Iran giảm mạnh, làm trầm trọng thêm những lo ngại về nguồn cung toàn cầu trong ngắn hạn.

Các chuyên gia phân tích ước tính eo biển Hormuz và eo biển Bab el-Mandeb hiện vận chuyển lượng dầu tương đương khoảng 25% tổng nguồn cung toàn cầu.

Ngân hàng Goldman Sachs dự báo giá dầu Brent có thể vượt 120 USD/thùng trong quý 4 và đạt mức trung bình 100 USD/thùng vào năm tới nếu eo biển Hormuz tiếp tục bị gián đoạn cho đến hết năm 2027.

Mức giá thậm chí có thể tăng cao hơn nữa nếu eo biển Bab el-Mandeb và kênh đào Suez cũng rơi vào tình trạng tắc nghẽn kéo dài.

Trước tình hình đó, các nguồn thạo tin cho biết nhằm củng cố nguồn cung, 7 thành viên nòng cốt của Tổ chức các Nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và các nước đồng minh, hay còn gọi là OPEC+, nhiều khả năng sẽ nâng mục tiêu sản lượng thêm khoảng 188.000 thùng/ngày cho tháng Chín trong cuộc họp vào ngày 2/8 tới, dù chiến tranh đang cản trở một số quốc gia thành viên gia tăng sản lượng khai thác./.

(TTXVN/Vietnam+)
#giá dầu #Houthi #xung đột Trung Đông
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